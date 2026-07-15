Ayuso acusa a Sánchez de «utilizar» medios de comunicación y herramientas del Estado para «dañar la democracia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de «utilizar» a los medios de comunicación y las herramientas del Estado para «dañar la salud democrática del país». Durante su intervención en el EPP Libertas Forum de este miércoles, la líder madrileña ha denunciado ante el Partido Popular Europeo que en España gobierna «un movimiento de destrucción del Estado de Derecho».

Ayuso ha explicado que esa deriva se produce en un país donde al principal partido «no gobierna ni se le permite intervenir, donde no hay Presupuestos Generales del Estado desde hace años y donde tampoco se celebra el Debate del Estado de la Nación». La dirigente madrileña ha recordado además que el fiscal general del Estado ha sido condenado por «poner en marcha operaciones ilegales contra adversarios políticos».

La presidenta madrileña ha ido más allá al denunciar que se están interviniendo empresas públicas y privadas «para comprar voluntades» y ha cifrado en cerca de 130 el número de imputados en las distintas tramas de corrupción que rodean al Ejecutivo, entre ellas algunas surgidas, según ha dicho, en el «seno del propio PSOE». Según Ayuso, estas tramas han buscado «la destrucción reputacional y profesional de magistrados, periodistas, políticos, guardias civiles y policías».

«Operación de acoso contra los jueces»

La líder del PP de Madrid también ha alertado de que existe una «operación de acoso y derribo» contra el poder judicial, con el objetivo de poner en duda todas las causas que afectan al Gobierno y a Sánchez, presentándolas como una persecución política cuando lo que en realidad se persigue, ha afirmado, es impedir que gobierne otra opción distinta.

Ayuso ha pedido a sus compañeros del PPE que atiendan las advertencias que Alberto Núñez Feijóo y el resto del PP vienen trasladando desde hace meses tanto en España como en Bruselas, y ha admitido que resulta difícil de creer que esto ocurra en un país miembro de la Unión Europea, aunque ha recordado que «tampoco se lo querían creer» en su día los venezolanos o los cubanos.

En la segunda parte de su intervención, Ayuso ha advertido sobre los riesgos que, a su juicio, plantea para Europa la llegada masiva e irregular de migrantes a España, principalmente a través del aeropuerto de Barajas, del resto de fronteras y, según ha señalado, también de Gibraltar.

La presidenta madrileña ha alertado de que ese «efecto llamada», de no frenarse, multiplicará la inseguridad y pondrá en riesgo la convivencia y el sostenimiento de los servicios públicos, no sólo en España, sino en el conjunto de Europa.

La dirigente popular ha cerrado su intervención advirtiendo a sus socios europeos de que considerar los problemas de un país miembro como una cuestión de política meramente doméstica es un error que «vamos a lamentar todos».