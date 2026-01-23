Adif reduce a 60 km/h por «deformación en la vía» un tramo de 18 kilómetros del AVE Madrid-Valladolid

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha limitado temporalmente a 60 kilómetros por hora un tramo de 18 kilómetros del AVE entre Madrid y Valladolid por una «deformación de la vía». En concreto, el tramo afectado está entre Segovia y Garcillán, según han confirmado fuentes de Adif.

La limitación de velocidad se produce apenas seis días después del trágico accidente de tren de Adamuz, Córdoba, en el que 45 personas perdieron la vida cuando un tren de Iryo, que circulaba desde Málaga a Madrid, descarriló y posteriormente fue arrollado por un tren de Alvia que circulaba en sentido contrario, desde Madrid a Huelva.

La incidencia en la línea de AVE entre Madrid y Valladolid se ha detectado la mañana de este viernes. Los maquinistas que circulaban por esa ruta han advertido de irregularidades en el tramo de la vía

Se trata de una incidencia que se ha detectado a las 06.00 horas de este viernes después de que los maquinistas hayan advertido de la existencia de «irregularidades» en el tramo de la vía, razón por la que el gestor ferroviario ha tomado la decisión de establecer esta limitación de velocidad tras haber comprobado la incidencia.

La limitación temporal de velocidad se ha establecido en un tramo de 18,2 kilómetros que discurre entre Segovia y la localidad de Garcillán, entre los puntos kilométricos 68,200 y 86,400. «Los maquinistas han denunciado golpes en la vía y se ha limitado la velocidad en el mencionado tramo si bien no se ha suspendido el servicio», han detallado fuentes de Adif.

El Ministerio de Transportes ha confirmado la limitación de velocidad y el tramo específico al Diario de Valladolid, después de que el administrador ferroviario no haya facilitado más información sobre la incidencia. Las mismas fuentes ministeriales también han informado que no se descarta que se produzcan más limitaciones en las líneas de AVE que podrían ser provocadas por la borrasca Ingrid.

Adif ya se vio obligado a limitar la velocidad de un tramo de 150 kilómetros del AVE Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora el pasado martes por el aviso de los maquinistas del mal estado de la vía. El tramo en concreto era el que comprendía las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), por el que llega a circularse habitualmente a 300 km/h, lo que implicaba que la limitación suponía tardar el doble de tiempo en hacer ese recorrido.

El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, indicó que el gestor de las infraestructuras había habilitado una limitación de manera «temporal» a la velocidad mencionada, en una reducción de 140 km/h. La limitación se ordenó 48 horas después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 45 personas y más de un centenar han resultado heridas.