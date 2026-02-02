Feijóo ridiculiza a Rufián: «Usted es muy cobarde con Sánchez, no le he visto crítica por Adamuz»

Alberto Núñez Feijóo ha ridiculizado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por su doble vara de medir en lo que respecta a la rendición de cuentas por la gestión del Gobierno valenciano de la DANA y del Ejecutivo central por los accidentes ferroviarios. Según el líder del PP, Rufián «es muy cobarde con Sánchez». «No le he visto crítica por Adamuz», ha reseñado.

Durante la comisión de investigación de la DANA celebrada este lunes en la Cámara Baja, el jefe del principal partido de la oposición a Pedro Sánchez ha afeado al diputado de ERC que si él tuviese «responsabilidades» al frente del Gobierno de España, desde su grupo le «habría llamado asesino».

Incluso, ha apostillado, el mismo representante de ERC le «hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño». Para Feijóo, Rufián «es muy valiente con el presidente dimitido -Carlos Mazón-«, en cambio, ha señalado es «muy cobarde con los responsables del Gobierno central».

Las palabras de Feijóo, por su parte, han sido una alusión directa a las críticas que desde ERC, socios además de la legislatura de Sánchez, han hecho hace unos días por la gestión del Gobierno del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), que acabó con la vida del joven maquinista de 28 años. Pero no en cambio, ha criticado que hayan respondido igual con el accidente de Adamuz (Córdoba), que h acabado con al vida de 46 personas.

«Usted pide la dimisión del ministro Puente cuando se produce el accidente de Rodalies; pero no la pide antes cuando se producen las víctimas en Córdoba», ha proferido Feijóo. «No le he visto yo criticas, al contrario», ha reseñado el líder del PP.

En una tensa sesión en la comisión de investigación de la DANA, se han contado por decenas las veces en las que la presidenta de la misma, Carmen Martínez (PSOE), ha tenido que intervenir para calmar los ánimos entre Feijóo y Rufian.

Con todo, el presidente del PP ha acusado también al de ERC de ser el «colaborador necesario» del presidente Sánchez para mantenerse al frente de Moncloa, al menos, hasta 2027.

«¿Se puede ser más demagogo?», la ha reprochado. «Se puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente del Gobierno al que usted sigue apoyando, sigue apoyando y sigue defendiendo», ha reseñado Feijóo.

En este sentido, ha reprochado al de ERC sus principales «delitos»: «apoyar al Gobierno, ser cómplice del Gobierno, ser encubridores del Gobierno y no tener ningún interés en saber realmente cuáles son las competencias del Gobierno de España». «Y por supuesto», ha zanjado, «echarle la culpa al PP».