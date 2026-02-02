Feijóo retrata a Bildu en la comisión de la DANA: «¿Tiene información para esclarecer crímenes de ETA?»

Alberto Núñez Feijóo, presiente del Partido Popular, ha retratado a uno de los diputados de EH Bildu, Óscar Matute, tras sus preguntas en la comisión sobre la DANA que se lleva a cabo en el Congreso. Feijóo, que ha eludido contestar al portavoz del brazo político de la banda terrorista, le ha reprendido con una cuestión: «¿Tiene información para esclarecer los crímenes de ETA?».

Así ha respondido el jefe de la oposición al Gobierno de Sánchez durante su comparecencia en la comisión de investigación llevada a cabo en la Cámara Baja que pretende dar luz a los interrogantes sobre la gestión de la riada que dejó 237 víctimas mortales y arrasó parte de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.

«¿Usted tiene alguna información para el esclarecimiento de algunos de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de este país?», ha sido la respuesta escogida por Feijóo para dejar constancia de su papel en la gestión de la crisis de la DANA. Y unas declaraciones, por su parte, que han encendido al portavoz de EH Bildu en la comisión. A su juicio, recurrir «al comodín ETA» no le puede servir para eludir respuestas.

Acto seguido, Matute le ha espetado al interrogado que es precisamente por su papel de compareciente por lo que «no le corresponde hacer preguntas». «Yo no voy a blanquear a ETA», ha proseguido Feijóo.

«Escucharle a usted hablar de mentiras, escucharle hablar de verdades, escucharle a usted hablar de dimisiones, es un insulto», ha proseguido el presidente del PP durante su rifirrafe con el diputado Matute en la sesión.

En este sentido, el portavoz de EH Bildu, le ha reprendido con que «insulto» es precisamente «lo que hacen ustedes en mitines que no son de su partido», ha dicho en alusiones a la tensa situación vivida este pasado domingo en un mitin del líder socialista del Gobierno en Aragón. Mismo encuentro, producido en el contexto de las elecciones autonómicas del 8F, en el que una concejal del PP insultó a Pedro Sánchez al grito de «¡Hijo de puta!».

Feijóo, que ha proseguido con su discurso para retratar al portavoz del brazo político de ETA, ha reseñado que le resulta «repugnante» precisamente que Matute «le hable de verdades y mentiras» después de los más de 850 asesinatos que lleva a sus espaldas «la organización terrorista que usted respalda».

Matute, con todo, ha querido dejar claro que él nunca ha militado en la banda terrorista sino que fue militante del grupo de Izquierda Unida del País Vasco. Feijóo, a pesar de los intentos de defenderse de Matute, ha insistido en que la persona que defiende al grupo que ha dejado más de 2.500 heridos no sea el más indicado en hablarle «de mentiras».