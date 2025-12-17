«Joan Martínez es el elegido». En el Real Madrid no dudan cuando se menciona el nombre del central. Y es que, con 1,93 metros de altura, una personalidad tranquila y un talento que ha cautivado a todos en Valdebebas, el valenciano es considerado el central más prometedor de la cantera madridista. A sus 18 años, el defensor no solo destaca por su físico privilegiado, sino también por su inteligencia dentro y fuera del campo: estudia Magisterio mientras continúa formándose en la exigente cantera blanca. Y, por supuesto, sin perder de vista al primer equipo, donde ya le siguen de cerca.

Quién es Joan Martínez

Joan Martínez Lozano, nacido el 20 de agosto de 2007 en Alginet (Valencia), es un joven central español que forma parte de la cantera del Real Madrid, actualmente jugando en el Castilla, el filial del club. Tras sus primeros pasos en las categorías inferiores del Levante y la UD Alginet, llegó a La Fábrica en 2023, destacando por su presencia física, lectura del juego y capacidad para imponerse en el eje de la defensa. Martínez debutó con el primer equipo en un partido de pretemporada en 2024 y, pese a sufrir una grave lesión de ligamento cruzado, ha regresado con fuerza al Castilla, consolidándose como una de las promesas más vigiladas de la cantera y un talento al que el Real Madrid apuesta firmemente de cara al futuro.

Cuántos años tiene Joan Martínez

Joan Martínez Lozano tiene 18 años; nació el 20 de agosto de 2007 en Alginet (Valencia), lo que le sitúa en la fase inicial de su carrera profesional pero con metas altas por delante. A pesar de su juventud, su progresión en la cantera del Real Madrid le ha llevado a competir regularmente con el Castilla en la Primera Federación y a estar en la órbita del primer equipo ante las circunstancias del club.

En qué posición juega Joan Martínez

Joan Martínez Lozano es defensa central, ocupando una parcela clave en el eje de la zaga tanto en el Real Madrid Castilla como en su evolución dentro de la cantera del Real Madrid. Su rol como central le exige ser sólido en duelos individuales, manejar bien el juego aéreo y ofrecer salida limpia desde atrás, cualidades que le han permitido consolidarse como una de las opciones defensivas más prometedoras de La Fábrica