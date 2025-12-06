Xabi Alonso ‘asciende’ a Joan Martínez

Joan Martínez fue la gran novedad en el entrenamiento del Real Madrid en la previa del duelo que enfrentará este domingo a los blancos contra el Celta en el estadio Santiago Bernabéu. Ante las bajas de Huijsen y Alaba, Xabi Alonso decidió contar con el central del Castilla, que apunta a estar en la convocatoria que se conocerá en las próximas horas. Ya estuvo en el banquillo contra la Juventus en Champions y, este curso, suma 15 encuentros y un gol con el Castilla de Arbeloa.

«Joan Martínez es el elegido». En el Real Madrid no dudan cuando se menciona el nombre del central. Y es que, con 1,93 metros de altura, una personalidad tranquila y un talento que ha cautivado a todos en Valdebebas, el valenciano es considerado el central más prometedor de la cantera madridista. A sus 18 años, el defensor no solo destaca por su físico privilegiado, sino también por su inteligencia dentro y fuera del campo: estudia Magisterio mientras continúa formándose en la exigente cantera blanca. Y, por supuesto, sin perder de vista al primer equipo, donde ya le siguen de cerca, como quedó reflejado este sábado.

Por otro lado, Xabi Alonso no pudo contar en la sesión previa al encuentro frente al Celta con Huijsen, Alaba, Mendy, Trent Alexander-Arnold y Carvajal. Ninguno de ellos estará en la convocatoria del equipo blanco para el partido que se disputará en el Santiago Bernabéu, escenario en el que los madridistas llevan más de un mes sin jugar.

El Real Madrid afronta este compromiso con buen ánimo tras, por fin, ganar y convencer el pasado miércoles en San Mamés. Los blancos se impusieron al Athletic por 0-3 en un duelo en el que mostraron su mejor nivel de la temporada. Mbappé, autor de dos golazos, y Camavinga, que firmó su primer tanto del curso, fueron los encargados de sellar los goles madridistas frente al conjunto vasco.