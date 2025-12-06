Vinicius condiciona el mercado del Real Madrid

El futuro de Vinicius apunta al Real Madrid, salvo giro inesperado. Tal y como adelantó OKDIARIO, la intención del club es reunirse próximamente con los agentes del brasileño para retomar la renovación que quedó pactada, pero no firmada, el pasado verano. Aún no existe una fecha concreta, aunque sí una predisposición total por parte de la entidad para cerrar de una vez un acuerdo que consideran estratégico.

El futbolista, por su parte, desea seguir vistiendo de blanco, de modo que todos los caminos conducen a la ampliación de su contrato. No obstante, en Valdebebas, conscientes de los precedentes recientes, se preparan para cualquier escenario que pueda surgir durante los próximos meses.

Si, como se prevé, Vinicius acepta la propuesta de renovación y continúa ligado al club durante muchos años, el Real Madrid centrará sus esfuerzos en reforzar otras posiciones cuando se abra el mercado estival. Con el frente de ataque asegurado, la prioridad pasaría por incorporar un centrocampista creativo, sumar un central de primer nivel e incluso explorar la llegada de un lateral derecho, según la evolución de la plantilla.

En cambio, si Vinicius dejara pasar los meses sin estampar su firma y alcanzara el final de temporada sin renovar, el club tiene claro que lo pondría en venta. La entidad no está dispuesta a exponerse al riesgo de que el jugador quede libre en 2027, por lo que, en este escenario poco probable, se activaría el plan de buscar un traspaso. En esa hipótesis, el fichaje de un delantero volvería a ponerse sobre la mesa, con nombres como Haaland o Nico Williams entre los objetivos soñados.

Condenados a entenderse

Jugador y club parecen condenados a entenderse. Vinicius quiere quedarse y sus representantes deberán reconducir unas negociaciones que ya estuvieron encarriladas. Desde las oficinas, se sigue considerando al brasileño una pieza esencial del proyecto. Por eso, la prioridad institucional continúa siendo su continuidad.

En términos económicos, el club recuerda que necesita obtener rentabilidad de la fuerte inversión realizada en 2018. La evolución deportiva de Vinicius y su creciente impacto mediático han justificado un respaldo constante que el Real Madrid no está dispuesto a perder sin contraprestación. «Si llega una oferta y se marcha, no pasa nada; pero si no renueva, existe el riesgo de irse gratis», señalan desde el entorno de la directiva.

Con el acuerdo pactado —pero nunca firmado— Vinicius habría pasado a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla, sin alcanzar las cifras totales de Mbappé debido a su prima de fichaje como agente libre. El Madrid incluso estaba dispuesto a romper su techo salarial para retener al brasileño, asumiendo el riesgo de generar debate interno. La postura actual, sin embargo, es firme: no habrá prima de renovación y, si llega una oferta adecuada, se estudiará sin dramatismos. El club desea que continúe, pero si no es posible, buscará activamente soluciones.