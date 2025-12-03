Vinicius tras la goleada en San Mamés: «Esto es el Madrid, mis goles van a volver…»

Vinicius celebró la gran victoria del Real Madrid contra el Athletic en San Mamés al acabar el partido en sus redes sociales, pero lamentó volverse a quedar sin marcar gol a pesar de tener buenas ocasiones de gol. El brasileño no marca desde el pasado 4 de octubre contra el Villarreal en el Bernabéu. Hizo dos.

«Esto es el Madrid. Los goles van a volver… nos vemos en casa el domingo. HALA MADRID», señaló Vinicius en su cuenta de redes sociales una vez acabó el partido.

Entre risas, pero lamentándose de no poder marcar. Lleva dos meses Vinicius sin marcar un gol con la camiseta del Real Madrid. Y lo busca, pero no lo encuentra. En San Mamés tuvo grandes ocasiones para hacerlo, pero no estuvo fino. En uno de sus remates pegó al lateral del poste y en otra Unai Simón le salvó un mano a mano.

El jugador brasileño expresó su sentimiento, pero también celebró que «esto es el Real Madrid» tras el 0-3 del equipo blanco en San Mamés con doblete de Mbappé y otro tanto más de Camavinga. Vinicius también se mostró muy contento de poder volver por fin un mes después al Santiago Bernabéu el próximo domingo contra el Celta de Vigo.