El Real Madrid le hace una manita al Olympique de Marsella y ya está en octavos de la Youth League

El Real Madrid vuela en la Youth League y ya está en octavos de final tras golear al Olympique de Marsella. Los blancos le hicieron una manita al equipo galo, que dio la cara en el Di Stéfano, pero acabó goleado ante un solvente conjunto madridista, que dominó de principio a fin y que terminó siendo contundente. Esperan ya rival en el sorteo que se celebrará el viernes, donde conocerán ya todo su camino hacia esa Final Four de Nyon, que se jugará del 17 al 20 de abril.

El conjunto blanco recibía en Valdebebas a los marselleses, en busca de una plaza en los octavos de final de la competición juvenil de la UEFA. El encuentro suponía el estreno también de Álvaro López en Europa con el Real Madrid, desde que tomara el mando del equipo tras la revolución en la cantera que supuso la marcha de Xabi Alonso del primer equipo. Y lo hizo con un solvente triunfo que permite a los blancos meterse en la siguiente ronda.

El conjunto blanco dominó el partido en todo momento. Siempre llevaron la delantera, a pesar de que el Marsella no se rindió en ningún momento. Thiago Pitarch, una de las grandes promesas de la cantera madridista, fue el encargado de adelantar a los madridistas en el Di Stéfano. Pese a no aparecer en los planes de Arbeloa en estos primeros partidos del técnico al frente del primer equipo, Pitarch volvió a demostrar por qué se le considera uno de los grandes talentos que hay en Valdebebas, siendo el gran protagonista en el triunfo de los blancos.

Inauguró el marcador en el minuto 17, con un disparo cruzado desde la frontal muy ajustado al palo. Un tanto que ponía por delante a los blancos, aunque duraba poco la alegría. Apenas ocho minutos después, el Marsella igualaba la contienda por medio de Baradji. Sin embargo, Doubal se marcaba en propia puerta dos minutos después para devolver la ventaja al marcador.

Pese al dominio madridista, el Olympique volvía a empatar antes del descanso. Lo hacía en el 42′, por medio de un penalti que transformaba Mmadi. Tras cuajar una gran primera mitad, la estrella de la cantera marsellesa devolvía el empate al marcador justo antes del paso por el túnel de vestuarios. Aguantaron los franceses 45 minutos, puesto que a la vuelta, los blancos arrasaron.

Empezaban por medio de un penalti transformado por Daniel Yáñez para hacer el 3-2, con el que volvían a adelantarse. El buen juego madridista se incrementaba con el paso de los minutos y la sentencia llegaba mediante una falta transformada por Diego Martínez en el 80′. Completaría la goleada Adrián Pérez, en el 90′.