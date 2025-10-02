Didier Deschamps ha dado a conocer su lista de 23 convocados para los próximos compromisos internacionales de la selección francesa. El entrenador galo ha llamado a los madridistas Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, mientras que Aurélien Tchouaméni no viajará con el combinado nacional al estar sancionado para los dos próximos partidos. El mediocampista vio la tarjeta roja en el encuentro ante Islandia del último parón, y cumplirá su castigo en los duelos de los bleus ante Azerbaiyán e Islandia, correspondientes a la clasificación para el Mundial de 2026.

Una de las principales novedades de la lista es el regreso de Eduardo Camavinga. El futbolista de 22 años jugó por última vez con Francia el pasado mes de marzo en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League. En aquella ocasión, el centrocampista disputó 15 minutos en la victoria por penaltis ante Croacia. Diferentes problemas físicos han privado a Camavinga de poder vestirse de corto tanto en el Real Madrid como con la selección. El jugador merengue llegará a la concentración gala con menos de 60 minutos en sus piernas en cuatro partidos, a la espera del encuentro ante el Villarreal del sábado.

Las opciones de Camavinga para contar con minutos en Francia crecen, en parte, por la ausencia de Tchouaméni. Sin su pivote titular, Deschamps apenas cuenta con Koné, Khephren Thuram y Rabiot como alternativas para el centro del campo. Con la inclusión del jugador madridista, cuatro jugadores pelearán por dos puestos del once titular. La sobrepoblación de la defensa gala, con muchas opciones en ambos laterales, descarta que Deschamps pueda volver a emplear a Camavinga en esa posición.

Sin Tchouaméni, el otro jugador del Real Madrid presente en la lista es la gran estrella de la selección. Kylian Mbappé volverá a liderar al conjunto galo, como ya hizo en el último parón con sus goles ante Ucrania e Islandia. El ’10’ quiere colarse entre los máximos realizadores de la clasificación mundialista, en la que suma dos tantos en dos partidos. Además, Mbappé está a la caza del título de goleador histórico de la selección francesa. Con 52 tantos en su haber, sólo cinco le separan de los 57 de Olivier Giroud.

La lista completa: con Camavinga y Mbappé y sin Tchouaméni