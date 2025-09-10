Mbappé: «¿Zidane seleccionador de Francia? Si es él, genial»

El primer parón de selecciones de la temporada ha sido muy productivo para Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid ha sumado dos goles y una asistencia en las victorias de Francia ante Ucrania (0-2) e Islandia (2-1). Con estos resultados, la selección gala se coloca en cabeza del Grupo D de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El torneo del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá será el último de Didier Deschamps al frente del combinado francés. El nombre de Zinedine Zidane ya aparece en el horizonte como posible sustituto.

Desde que abandonara el banquillo del Real Madrid al final de la campaña 2020/21, la leyenda merengue no ha vuelto a dirigir un equipo. En varias ocasiones su nombre ha estado relacionado con la selección francesa, pero Deschamps ha mantenido el puesto de seleccionador que ostenta desde 2012 gracias al crédito que consiguió tras ganar el Mundial de 2018 y perder en penaltis la final de 2022 ante Argentina. En Francia ya señalan a Zidane como el mejor posicionado para relevar a Deschamp al frente de Les Bleus.

Cuestionado por la posible llegada de Zidane, el capitán y líder de la selección, Kylian Mbappé, se muestra abierto a la incorporación de Zizou. «¿Zidane como seleccionador de Francia? Nadie va a decir que no. Solo él puede decirlo. Si es él, genial. Si es otra persona, también perfecto», ha asegurado el ’10’ madridista a L’Équipe. Zidane y Mbappé podrían encontrarse finalmente en el combinado galo. El ex técnico del Real Madrid, que ya pretendió el fichaje de su compatriota años atrás cuando comenzó a despuntar en el Mónaco, fue uno de los protagonistas de su presentación como merengue.

Mbappé, el PSG y el Balón de Oro

En su entrevista con L’Équipe, Kylian Mbappé también ha opinado de diversos temas de importancia alrededor de su figura. Después de varios años persiguiendo la Champions League con el PSG, el de Bondy vio como sus compañeros se llevaron ‘La Orejona’ cuando él se marchó al Real Madrid. «Tengo amigos en el equipo. No puedes ir contra un equipo donde están tus amigos, aunque no sea el PSG. Mi historia allí terminó y me fui sin ningún arrepentimiento. Cuando jugué allí estuvimos muy cerca. Llegamos a dos semifinales y una final», ha reconocido Mbappé.

Sobre su llegada al conjunto blanco, el francés finalmente pudo lograr su objetivo: «El Real Madrid me llamaba y siempre fue mi sueño. Podría haber llegado antes». En la capital española, Kylian Mbappé persigue la Champions League y el Balón de Oro, dos de los grandes trofeos que se le resisten. Para la edición de este año del galardón individual, el capitán de la selección francesa apuesta por dos ex compañeros en el PSG. «¿El Balón de Oro? Sé que no voy a ganarlo este año, pero es difícil elegir entre dos amigos como Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi», ha asegurado el delantero francés.