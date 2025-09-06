Imparable Mbappé

Mbappé sigue de dulce. El delantero del Real Madrid y de la selección francesa, donde es el flamante capitán, está liderando a sus dos equipos después de un complicado, pero ahora todo fluye para el delantero galo. El de Bondy ha hecho tres goles en las tres primeras jornadas de Liga, más un tanto de bella factura ante Ucrania. Unos datos que apuntan a que su mejor versión está de vuelta, en un año capital para los blancos y como para su país, ya que en el verano espera un Mundial.

Mbappé hizo historia con Francia tras igualar a Thierry Henry como segundo máximo goleador de la selección gala con 51 dianas. Ahora tiene a tiro a Giroud para colocarse en lo más alto de esta prestigiosa tabla de anotadores. El atacante del Real Madrid hizo un golazo ante Ucrania tras un pase brillante de Tchouaméni desde campo propio.

El paso al frente de Mbappé

El paso al frente de Mbappé es notable y se está acompañando de un rendimiento futbolístico sobresaliente. El galo es el referente de un equipo en plena formación, tal y como está demostrando en este arranque de Liga, donde ha marcado tres goles en las dos primeras jornadas. Físicamente, ha mejorado mucho, mientras que futbolísticamente se entiende a la perfección con sus compañeros.

Al mismo tiempo, Mbappé se entiende a la perfección tanto con Xabi Alonso como con sus compañeros. Con el donostiarra se siente muy cómodo y ha adquirido confianza en poco tiempo, incluso para hablar con él de aspectos tácticos del juego donde considera que se puede mejorar. Por otro lado, con la mayoría de los compañeros mantiene un grandísimo ambiente, algo que se puede apreciar en el día a día en los entrenamientos.

El futuro del Real Madrid pasa por Mbappé, algo que sabe a la perfección tanto el club como el propio Xabi Alonso. Por ello, tanto desde el banquillo como desde los despachos coinciden en que deben ir en una sola dirección para tratar de que el francés esté lo más a gusto posible y sea el jugador diferencial que ha sido con el PSG, Francia y, aunque en menor medida, la entidad madridista.