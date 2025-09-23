Buenas noticias para Xabi Alonso: Tchouaméni no estará en el parón con Francia

El Real Madrid podrá contar con Aurélien Tchouaméni en el próximo parón de selecciones. El mediocampista merengue fue expulsado en el último encuentro de su selección ante Islandia. Desde Francia apuntan a que Tchouaméni ha recibido dos partidos de suspensión y no estará disponible para los encuentros clasificatorios para el Mundial 2026 ante Azerbaiyán e Islandia. Por este motivo, el jugador galo no será incluido en la lista de Didier Deschamps y permanecerá en Valdebebas ejercitándose a las órdenes de Xabi Alonso durante los compromisos de selecciones.

El inicio de las campañas en el fútbol europeo se ‘rompe’ cada mes con los parones internacionales. La llamada de los combinados nacionales tiene dos caras: la alegría del jugador y la intranquilidad que genera en los entrenadores y su miedo a perder a hombres clave por lesión. El Real Madrid superó el primero de ellos sin complicaciones, aunque Rüdiger cayó lesionado tras regresar de Alemania. Al conjunto merengue le restan cuatro partidos, ante Levante, Atlético de Madrid, Kairat Almaty y Villarreal, antes del segundo parón de la campaña.

Uno de los hombres que permanecerá junto a Xabi Alonso y el resto del cuerpo técnico será Aurélien Tchouaméni, según ha informado el medio francés Le Parisien. Se espera que Militao, Vinicius y Rodrygo, que descansaron en el último parón, se sumen a las filas de Carlo Ancelotti para comenzar a trabajar de cara al Mundial. El técnico merengue también podría ‘perder’ a Álvaro Carreras. El brillante inicio del lateral zurdo le coloca con opciones de debutar en la próxima lista de Luis de la Fuente.

Otros ausentes en el último parón fueron los lesionados Eduardo Camavinga y Jude Bellingham. Ambos regresaron el pasado fin de semana ante el Espanyol, y se espera que sumen minutos en los cuatro encuentros que restan antes de los compromisos de selecciones. Salvo sorpresa, jugadores inmersos en la rotación de Xabi Alonso como Raúl Asencio y Dani Ceballos también seguirán a sus órdenes en Valdebebas.

Tchouaméni, entre los intocables de Xabi Alonso

Desde su debut como técnico del Real Madrid en el Mundial de Clubes, Xabi Alonso ha colocado a Aurélien Tchouaméni como una de las piezas clave del nuevo proyecto. El francés fue titular en los seis partidos del nuevo torneo y sólo fue sustituido en uno de ellos. Una condición, la de titular indiscutible, que ha mantenido en el inicio de la temporada. El mediocentro de 25 años no no ha descansado ni un solo minuto en los seis triunfos blancos, en tantos partidos, hasta la fecha.

Tchouaméni se ha convertido en la extensión sobre el césped de Xabi Alonso, con el que hubiera compartido posición sobre el terreno de juego. El jugador galo ya rindió a un gran nivel en la segunda mitad de la pasada campaña, pero ha dado un salto en su juego con la llegada del técnico tolosarra. Además, forma parte del selecto grupo de intocables de Alonso esta temporada. Tchouaméni, Carreras y Mbappé son los únicos jugadores de campo (Courtois tampoco ha rotado) que han sido titulares en los seis partidos.