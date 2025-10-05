Mbappé y Mastantuono viajarán con sus selecciones para ser examinados

Mbappé y Mastantuono terminaron el partido contra el Villarreal con molestias. El francés sufrió un ligero esguince en el tobillo derecho en el encuentro ante los amarillos. Su presencia con Francia, que tiene que jugar dos partidos clasificatorios para el Mundial contra Azerbaiyán y Finlandia, está en el aire, pero el delantero madridista tendrá que desplazarse a Clairefontaine para someterse a pruebas médicas por los servicios médicos del combinado galo, que decidirán si continúa concentrado o regresa a Madrid.

Por otro lado, Mastantuono acabó el partido con una leve sobrecarga en los isquios y está en la misma posición que Mbappé. El argentino acudirá con su país para ser examinado por los servicios médicos. Hay que recordar que el combinado albiceleste disputará en este parón FIFA amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.

Mbappé se hizo daño en el tobillo en la acción del tercer gol madridista, un tanto que marcó el propio jugador francés tras una gran combinación con Arda Güler. Rafa Marín le pisó en el momento del golpeo y, dos minutos después, pidió el cambio. Xabi Alonso le retiró del terreno de juego por Rodrygo Goes.

Por otro lado, Mastantuono también se echó al suelo en el tramo final del encuentro, sobrecargado. El argentino, que sigue siendo muy importante para Xabi Alonso, acabó el duelo muy fatigado. La duda ahora es si esta molestia, que no parece grave, le dejará sin acudir con Argentina.

Lo que parece evidente es que ambos estarán disponibles para Xabi Alonso tras el parón de selecciones. Tanto Mbappé como Mastantuono deberían poder jugar el encuentro que enfrentará a Getafe y Real Madrid el domingo 19 de octubre en el Coliseum.