Mourinho blinda a Endrick

Endrick quiere jugar. Su sueño es hacerlo en el Real Madrid, pero sabe que encontrar minutos con Mbappé por delante es complicado. Por eso, si su situación sigue igual, vería con buenos ojos una cesión en enero, como ya sucedió la pasada temporada cuando se marchó al Lyon. El problema está en el banquillo. José Mourinho cuenta con él para la segunda mitad del curso y no quiere dejarlo salir. El portugués sólo abriría la puerta a dos futbolistas en el mercado de invierno, Mendy y Asencio. Endrick no está entre ellos.

En el Real Madrid lo habitual es que los jugadores quieran quedarse incluso cuando apenas tienen minutos. El brasileño está dispuesto a seguir otro camino. Ya lo hizo cuando puso rumbo a Francia y volvería a valorarlo si llega enero y sigue entrando a cuentagotas. A los 20 años, quiere competir todas las semanas. En Lyon tuvo la oportunidad de hacerlo y sabe cuánto cambia la vida de un delantero cuando puede volver a intentarlo el domingo siguiente.

Su postura tampoco nace de una mala relación con Mourinho. El brasileño agradece públicamente la atención del entrenador, que se interesa por cómo está también fuera del fútbol. Ese trato le ayuda a mantener la motivación. Lo que sigue buscando es que esa confianza se traduzca en minutos.

Mbappé marca el reparto

La dificultad está a la vista. Mbappé es el delantero de referencia del Real Madrid y, cuando el francés está disponible, el puesto de nueve tiene dueño. Para Endrick, eso se traduce en apariciones cortas y en la necesidad de aprovechar ocasiones que no siempre llegan en el mejor momento. Entrar con el marcador resuelto ofrece minutos. Entrar con el partido por decidir ofrece la posibilidad de ganarse los siguientes.

Ahí está la diferencia entre participar y tener continuidad. Endrick puede salir desde el banquillo varios días seguidos y aun así pasar semanas sin disputar un partido que le permita coger ritmo. En Lyon encontró esa continuidad. En el Real Madrid sigue buscando una secuencia de encuentros en la que pueda crecer sin que todo dependa de lo que haga en un rato.

Mourinho sólo abre dos puertas

El portugués ya ha hecho sus cuentas para enero. Mendy y Asencio son los únicos jugadores a los que dejaría salir. Con Endrick, su posición es firme. Lo considera un futbolista importante y quiere conservarlo para un tramo de temporada en el que el calendario puede cambiar el reparto de minutos. Una baja, una sanción o la necesidad de dar descanso a Mbappé bastan para que el brasileño pase de esperar su turno a tener que responder de inicio.

La decisión tiene lógica desde el banquillo. Si Endrick se marcha, Mourinho pierde a un delantero al que puede recurrir para relevar a Mbappé o acompañarlo cuando el partido pida más presencia en el área. Para el jugador, en cambio, quedarse supone confiar en que esas oportunidades llegarán y serán suficientes. Esa diferencia explica por qué los dos pueden entenderse bien y ver enero de manera tan distinta.

Los partidos que quedan antes de enero

Mourinho tiene margen para hacerle sitio antes de que abra el mercado. Una titularidad en la Liga o una entrada con tiempo y con el resultado todavía abierto tendría más peso para Endrick que varias apariciones en los últimos minutos. También le permitiría al entrenador comprobar cómo responde el brasileño en el papel que quiere reservarle para la segunda mitad del curso.

Endrick quiere que esos minutos lleguen en el Real Madrid. Por eso, los partidos que quedan antes de enero son importantes para los dos. El delantero tiene una oportunidad para ganarse más espacio y Mourinho, para demostrarle sobre el césped por qué quiere que se quede.