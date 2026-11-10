El CTA respalda a Hernández Maeso y aplaude su decisión de no expulsar a Maffeo contra el Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) hizo público su programa Tiempo de Revisión para aclarar las decisiones de los colegiados en las jugadas más polémicas de la jornada. El organismo apoyó la decisión de Hernández Maeso de no expulsar a Pablo Maffeo tras una carga por la espalda a Kylian Mbappé en el Valencia-Real Madrid.

El defensa argentino empujó al delantero cuando se disponía a controlar el balón y plantarse sólo contra el portero. Maffeo derribó por detrás a Mbappé recibiendo una tarjeta amarilla, pese a ser el último hombre de la zaga valencionista. El Real Madrid reclamó un castigo mayor para un jugador que al descanso dijo que ni siquiera había sido falta.

«No me apetece nada hacer esta entrevista. Es una mierda esta entrevista que no pinta nada. Estamos jugando un partido, nos pitan faltas que no son…», soltó Maffeo en caliente cuando le pusieron el micrófono. «Se hace esta entrevista, preguntarme y ya está, pregunta», continuó el jugador del Valencia, fichado en el último mercado de verano.

A las quejas por hacer esa entrevista al descanso, Pablo Maffeo añadió unos lloros contra el árbitro del partido porque «está pitando faltas que no son». Esa fue su queja arbitral. Al ser preguntado por «que le faltaba al Valencia» en la primera parte, el jugador antimadridista, ex del Mallorca entre otros equipos, soltó que «que sea más justo el árbitro y ya está».

«Es un empujón que impide un ataque prometedor. Libre directo y tarjeta amarilla. Decisión correcta del árbitro», dijo el CTA en su interpretación de la jugada en la que Maffeo se salvó de una expulsión. Hernández Maeso, pese a todo, fue bastante indulgente con el defensa del Valencia, quien fue acelerado todo el partido e hizo algunas entradas más bruscas que provocaron que su entrenador le quitase del partido en el minuto 60.

El empujón de Maffeo a Mbappé precedió el gol del Real Madrid puesto que el rechace de la falta lanzada tras ese incidente fue cazado por un Fede Valverde que anotó desde la frontal. Los blancos continuaron con su racha de ocho victorias consecutivas con Maffeo como actor invitado.