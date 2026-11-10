Tchouaméni abandona la concentración de Francia y vuelve a Madrid

Aurélien Tchouaméni abandona oficialmente la concentración de la selección francesa. El centrocampista del Real Madrid sufrió molestias en la zona inguinal derecha durante el entrenamiento de este martes, una situación que ha llevado a tomar la decisión de que no continúe con el combinado nacional. El futbolista no participará en los próximos compromisos internacionales de Francia y regresará a Valdebebas para ponerse a disposición de los servicios médicos del conjunto blanco.

La Federación Francesa de Fútbol ha confirmado oficialmente su salida de la convocatoria y ha explicado que la decisión se ha tomado después de mantener conversaciones tanto con el propio jugador como con los médicos del Real Madrid. Ambas partes han acordado su regreso a la capital de España para evaluar las molestias y determinar los pasos que deben seguirse en su recuperación.

Una decisión con la que se busca evitar riesgos innecesarios. Tchouaméni pasará la noche de este martes en Clairefontaine junto al resto de sus compañeros y regresará este miércoles a Madrid. Una vez en Valdebebas, el centrocampista será examinado por los servicios médicos del Real Madrid, que deberán determinar el alcance exacto de sus molestias. José Mourinho queda pendiente de la evolución de uno de sus futbolistas más importantes, convertido en una pieza fundamental del centro del campo madridista.