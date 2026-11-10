Carlos Espí no duda con Vinicius: «Lo vamos a recuperar, lo veo entrenando todos los días con ganas e ilusión»

Carlos Espí tiene claro que Vinicius recuperará su mejor nivel. Preguntado en OKDIARIO por el brasileño, el delantero del Real Madrid responde sin dudar. «Sí, cien por cien». Su confianza nace de lo que ve cada día en Valdebebas, donde comparte entrenamientos con él desde que llegó al equipo de José Mourinho. «Lo veo entrenando todos los días con ganas, con ilusión», cuenta desde la concentración de la selección española Sub-21.

Espí destaca cuánto está trabajando Vinicius y dice que le alegra verle así en el día a día. «Es de lo mejor de lo mejor del mundo», afirma el valenciano. El delantero, que en la misma entrevista explica cuánto está aprendiendo al entrenarse con futbolistas como Mbappé, pone el acento en la actitud del brasileño para explicar su pronóstico. «Va a volver».

Espí también cuenta cómo ha vivido desde dentro la reacción del Real Madrid después de perder el derbi. «Hemos seguido siendo los mismos», explica. Cuando se le pregunta qué ha cambiado entre aquella derrota y la victoria en Mestalla, señala la unión del vestuario. «Vamos todos a una», dice, y se detiene en algo que le toca de cerca como jugador que suele entrar desde el banquillo. En ese esfuerzo incluye por igual a titulares y suplentes. «Sabemos que todo pasa por nosotros, por los 24 o 25 que somos». Para el delantero, los últimos resultados les han confirmado que esa unión les ayuda a ganar partidos.