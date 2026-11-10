Carlos Espí: «No podía decir ‘no’ al Real Madrid, es el mejor club del mundo»

Carlos Espí (Tavernes de la Valldigna, 2005) tardó poco en contestar cuando le llamó el Real Madrid. Lo que le llevó algo más de tiempo fue creerse que ya estaba allí. «La primera semana no me lo creía», reconoce a OKDIARIO desde la concentración de la Sub-21. Desde entonces ha marcado en su debut oficial con el Real Madrid, ha hecho cinco goles en su estreno con la Sub-21 y ha sido citado por la Absoluta. Lo cuenta con la misma naturalidad con la que habla de sus dos abuelas o de lo que hace en cuanto tiene un día libre. Se vuelve a Tavernes, donde se siente más él mismo.

Pregunta: ¿Cómo fue la llamada que le cambió la vida y le llevó al Real Madrid?

Respuesta: Fue todo muy rápido, en tres o cuatro días. Nada más recibir la llamada tenía claro que no podía rechazarla. Es el mejor club del mundo. Estoy muy contento de estar aquí.

P: ¿Cuándo empezó a creerse que ya era jugador del Real Madrid?

R: La primera semana no me lo creía. Ya lo dijo Mou, estaba en una nube. Nada más llegar nos enseñaron las instalaciones y a los dos días ya jugué contra la Fiorentina. Fueron unos días increíbles. Mi familia se lo creía menos que yo. Era un sueño para todos.

P: Mourinho contó que desayunaban, comían y cenaban juntos en Valdebebas. ¿Cómo fueron aquellos días?

R: Teníamos una habitación allí y los nuevos nos quedamos hasta encontrar casa. Si no recuerdo mal, también estaba Konaté. Cucu llegó unas semanas después del Mundial. Cenábamos juntos, entrenábamos y pasábamos mucho tiempo allí. Que un campeón del mundo como él me recibiera tan bien y estuviera tan pendiente de mí fue un orgullo. Poco a poco, según encontrábamos casa, nos íbamos marchando.

P: ¿Qué recuerda del abrazo de Mourinho tras su gol en Cornellà?

R: Fue un abrazo con todo. Era el último minuto, mi debut en Liga y mi primer partido oficial con el Real Madrid. Pude ayudar al equipo con un gol que nos dio la victoria y fue una alegría enorme. Mou es muy cercano y muy exigente. Está pendiente de mí y, cuando algo no me sale bien, me lo dice. Eso me ayuda mucho. Estoy aprendiendo y mejorando.

P: En el Levante acabó teniendo mucho protagonismo. ¿Cómo lleva su nuevo papel en el Real Madrid?

R: En el Levante empecé sin jugar en Primera y fui ganando protagonismo. Ahora tengo otro rol y estoy muy contento de poder ayudar al equipo cada vez que el míster me da minutos. Muchas veces entro cuando queda poco y hace falta un gol, pero siempre hay tiempo para marcar o para remontar. Cada minuto es oro.

P: ¿Qué aprende de Mbappé en el día a día?

R: Kylian juega en mi posición y aprendo de él en cada entrenamiento. Es el mejor delantero del mundo. Pero aprendo de toda la plantilla, desde Courtois hasta Arda. Entrenar todos los días con ellos y que me exijan tanto me hace mejorar.

P: ¿Está convencido de que Vinicius volverá a su mejor nivel?

R: Sí, cien por cien. Lo veo entrenando todos los días con ganas, con ilusión. Claro que va a volver. Es de lo mejor de lo mejor del mundo y me alegra verle trabajar tanto.

P: ¿Qué ha cambiado en el equipo desde la derrota en el derbi?

R: Hemos seguido siendo los mismos. Creo que lo importante es que vamos todos a una, titulares y suplentes. Sabemos que esto pasa por los 24 o 25 que somos. Hemos visto que estando unidos ganamos partidos. Ahora hay que seguir así.

P: Fichaje por el Real Madrid, cinco goles en su estreno con la Sub-21 y debut con la absoluta. ¿Ha tenido tiempo de asimilarlo?

R: Sí que va un poco rápido. El fichaje, la Sub-21, debutar con la absoluta… Estoy muy contento y con ganas de más. Sigo trabajando cada día como lo hacía en el Levante. Ojalá las cosas sigan yendo igual de bien, pero hay que seguir luchando y aprovechando las oportunidades.

P: ¿A quién se lo contó primero cuando le llamó la absoluta?

R: A mis padres y a mi hermana. Luego ya al resto de la familia y a mis amigos. Que te llame la absoluta es una sensación única y un orgullo. También estaba muy contento por haber ayudado a la Sub-21 con los cinco goles y con la victoria.

P: ¿Qué cambia para usted cuando pasa de trabajar con Mourinho a hacerlo con David Gordo?

R: Lo que me piden es parecido. Al final tienes que ser tú, jugar con tus armas y dar el máximo. Aquí hay muy buenos jugadores y en el Real Madrid también. En los dos sitios intento aprovechar cada minuto que me dan.

P: ¿Le ilusiona jugar el Europeo con esta Sub-21?

R: A todos los que estamos aquí nos hace ilusión ir y ganarlo. Hay mucho nivel y somos una gran familia. Mis compañeros me han recibido muy bien. A algunos ya los conocía de la Sub-19 y de la Sub-20, y gracias a ellos me siento muy cómodo.

P: Después de debutar con la absoluta y volver a entrenarse con ella, ¿ve más cerca hacerse un sitio como nueve de España?

R: Es un sueño que tienes desde pequeño y, cuando entrenas con ellos y vas convocado, lo ves más cerca. Pero quién juega de nueve no depende de mí. Ahora estoy muy contento en la Sub-21. Tenemos dos amistosos, queremos ganar los dos y hay que trabajar cada día para cumplir los objetivos de este equipo. Luego ya veremos qué pasa.

P: De su presentación con el Real Madrid queda una foto con sus dos abuelas. ¿Cómo consiguió que estuvieran allí?

R: Mis amigos también querían venir, pero por protocolo me dijeron que no podían. Entonces dije: «Por favor, a mis abuelas sí». Ellas me habían dicho que querían venir desde Valencia y pedí que hicieran el favor de dejarlas entrar. Me hice la foto y el otro día en Mestalla también insistí mucho para que estuvieran. Era tarde, habían estado allí todo el partido y yo quería saludarlas y hacerme otra foto con ellas.

P: ¿Dónde guarda la foto de la presentación?

R: Creo que ellas la tienen impresa y enmarcada. Yo de momento sólo la tengo de fondo de pantalla, pero quiero imprimirla y ponerla en un cuadro.

P: Con todo lo que le ha pasado en tan poco tiempo, ¿quién le pone los pies en el suelo?

R: Mi entorno en general. Todos los días me dicen lo bueno y lo malo. Mi primo, que es mi preparador físico, está conmigo en casa, me dice las cosas y creo que es quien más me está guiando en este camino.

P: Sus amigos del Tavernes juegan en Mestalla contra el Valencia en la Copa del Rey. ¿Qué significa para usted verles ahí?

R: Mi pueblo es todo. Tengo un día y me voy para allá porque noto que me quieren mucho. El otro día, después del partido contra el Valencia, fui al campo del pueblo. Es un orgullo ver cómo te recibe la gente. Pienso en mis amigos y se me pone la piel de gallina. Han luchado toda la vida en el club y ahora van a vivir en Mestalla una oportunidad como la que viví yo el otro día. Van todos mis amigos, toda mi familia. Me da mucha pena no poder ir. El Real Madrid me había dejado, pero ahora estoy concentrado con la Sub-21. Estaré cenando y estaré con el móvil, cien por cien. Quiero que lo disfruten y que peleen, porque va a ser una noche histórica.