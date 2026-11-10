El test de Carlos Espí: sus abuelas le cantan las cuarenta más que Mourinho y elige un gol en el Clásico

Carlos Espí puede imaginarse marcando en el último minuto de un Clásico y, dos preguntas después, pedir una paella de sus abuelas. En el test rápido de OKDIARIO sale ese chico de pueblo que habla con la misma naturalidad del Bernabéu que de lo que se come en casa. Y cuando se le pregunta cómo le gustaría que se hablara de él dentro de un año, lo primero que le sale es «trabajador» y «humilde».

Pregunta: ¿Quién le canta más las cuarenta, Mourinho o sus abuelas?

Respuesta: Mis abuelas.

P: ¿A qué jugador del Real Madrid elegiría para que le pusiera el centro de una remontada?

R: A Cucurella.

P: Si pudiera quedarse con una sola cualidad de Mbappé, ¿cuál elegiría?

R: La velocidad.

P: ¿A qué central le gustaría menos enfrentarse?

R: Hay muchos, ¿eh? Rüdiger.

P: ¿Un gol en el último minuto de un Clásico o su primer gol con España?

R: Uf, complicada. Creo que un gol en el último minuto de un Clásico.

P: ¿A qué delantero intentaba imitar de pequeño?

R: Me acuerdo de Villa en el Mundial.

P: ¿A qué compañero de la Sub-21 se llevaría a la absoluta?

R: A Gonzalo.

P: ¿En qué estadio le gustaría marcar un gol?

R: En el Bernabéu.

P: ¿Qué plato de sus abuelas pediría después de un partido?

R: Una paella valenciana. Tiro de casa.

P: ¿Qué titular le gustaría leer sobre usted dentro de un año?

R: Un Carlos trabajador, humilde y con muchas ganas de conseguir todos los objetivos que se proponga.