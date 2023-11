Pérez-Reverte hace un retrato robot de Sánchez: «No repara en nada, es un amoral sin escrúpulos»

Fue fascinante la visita de este miércoles a El Hormiguero (Antena3). El escritor Arturo Pérez-Reverte tachó a Pedro Sánchez de “asesino” y “amoral sin escrúpulos” para, acto seguido, declararse “fan” de una mente tan maquiavélica. Y es que, según el invitado, para un narrador como él no hay más fuente de inspiración que los villanos. Eso sí, dejó una frase para la posteridad refiriéndose al presidente del Gobierno Español: “Todos los políticos son capaces de vender a su madre. Sánchez vendió a su madre pero entrega la nuestra en vez de la suya. Además, nos convence de que es la suya la que ha entregado».

Una novela y unas expectativas

Pérez- Reverte acudió al programa presentado por Pablo Motos en Antena3 para divertirse y para presentar su última obra, El problema final, “una novela policial de las de antes, de crímenes tranquilos, en lugares tranquilos, con conversaciones”, apuntó el académico. Por su puesto, el autor no sólo habló de su libro. Es más, el propio Pérez- Reverte, horas antes de aparecer en directo, escribió en la red social X un mensaje de lo que podía dar de sí su visita: “Esta noche me toca volver a El Hormiguero, supongo que para hablar de libros y (me temo, tal como anda el paisaje) no sólo de libros. Por mucha mili que lleves en la mochila, los directos siempre son peligrosos. A ver qué tal sale esta vez”. Dicho y hecho, y es que el escritor le regaló a Motos una eterna lista de titulares jugosos sobre cuestiones políticas.

«Pedro Sánchez es fascinante. No ha leído un libro en su vida»

Pablo Motos no pudo dejar pasar preguntarle a su invitado sobre la investidura de Pedro Sánchez gracias a la ley de amnistía. Lo primero que dijo Pérez- Reverte es que: “Yo estoy contra la amnistía. Me parece mal”. Pero, de repente, sorprendió a los espectadores y al mismísimo Pablo Motos al añadir que: “Lo que pasa es que entiendo a Pedro Sánchez”. Eso sí, el autor de ‘Alatriste’, aclaró que para él, el presidente del Gobierno es “un personaje fascinante”. “Para un novelista, y para un observador que tiene mi edad, es fascinante. Es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino. Es un tipo que no repara en nada. Tiene ese instinto asesino del jugador de ajedrez bueno. Pero al mismo tiempo no ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso. O ha leído muy pocos. Pero en la sangre, en las venas, tiene a los teóricos de la política del Renacimiento”, reflexionó el escritor.

El académico no se cortó a la hora de continuar con su discurso contra Sánchez: “Hay una cosa muy interesante en él. Sabe que lo indultaron en las elecciones. Sabe que el español olvida, que aquí hay muy mala memoria. Que el domingo, con la caña y la terraza ya se ha olvidado. Nos ha tomado el pulso muy bien. Está jugando de una manera extraordinariamente inteligente con todos nosotros”.

«Sánchez vende a su madre pero entrega a la nuestra en vez de la suya»

Pero el análisis de Pérez-Reverte se centró también en el resto de políticos a los que calificó de “infames”, para terminar volviendo a Sánchez: “Todos los políticos son capaces de vender a su madre. Sánchez vende a su madre, pero no la entrega, o entrega a la nuestra en vez de la suya. Y además nos convence de que es la suya la que ha entregado”.