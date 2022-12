Con todo lo que está pasando durante los últimos días, con un Gobierno completamente entregado al golpismo separatista catalán al que concede indultos, elimina el delito por el que fueron condenados (sedición) e incluso rebaja las penas por malversación para que puedan ser rehabilitados en la política, muchos son los internautas que han rescatado una intervención televisiva de Arturo Pérez-Reverte en la que analizaba hace poco más de un año la figura de Pedro Sánchez.

El escritor retrató a la perfección al presidente del Gobierno y fue rotundo con su análisis: «Es un pistolero, los va a matar a todos, y a los que no los ha matado los va a matar. Ha matado incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al Rey no lo ha matado porque lo necesita pero si no lo necesitara también lo mataría. Para un novelista, un observador de la vida que tiene mi edad, Sánchez es un personaje interesantísimo porque tiene todos los atributos del personaje de la Florencia del Renacimiento Maquiavélica, de Shakespeare, es malo y es chulo, y es ambicioso, arrogante, cínico… es muy interesante pero si mi hija se casara con él yo no estaría muy contento».

Ante los últimos escándalos protagonizados por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez cediendo ante los separatistas y proetarras con el único fin de mantenerse en el poder, se ha vuelto a hacer viral esta intervención de Pérez-Reverte por el fiel retrato que hizo del líder socialista. El propio escritor lo ha compartido en sus redes sociales y ha dado su opinión sobre la actualidad política en España.

«No era necesario ser adivino. Bastaba con tener un poquito de mundo y con fijarse. Aun así, fascina asistir a la demolición de un Estado por parte de un solo hombre (los otros sólo son sicarios y cómplices). Y lo más interesante: si hubiera hoy elecciones, gobernaría de nuevo», señala Reverte. Unas palabras que han sido aplaudidas por miles de usuarios que comparten la visión del escritor y que se lamentan de tener un Gobierno con Sánchez como presidente.