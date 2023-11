Felipe González carga contra la amnistía de Sánchez a los separatistas: «Me parece intolerable»

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha arremetido contra la ley de amnistía que ha pactado el PSOE de Pedro Sánchez y los independentistas de Junts y ERC y la ha descrito como «intolerable» en una entrevista este miércoles.

«La amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos», ha matizado el que fuera líder de los socialistas. González ha explicado que asumir estos postulados significaría aceptar que «nuestro sistema es ilegítimo, e ilegítimos son sus comportamientos y sus aspiraciones».

Felipe González se ha preguntado la importancia de las elecciones en el cambio de opinión de Pedro Sánchez respecto a la ley de amnistía: «¿Del 23 al 24 de julio qué pasó?». González ha negado que choque en este punto con la «posición de su partido». El que fuera líder del Ejecutivo ha expresado que «si mira a los últimos cinco meses» lo que él defiende «era la posición de la totalidad de los dirigentes de mi partido».

«Lo único que pasó es que faltaban siete votos», ha admitido el ex político sevillano en una entrevista en la televisión NTN24. Pero ha criticado que «siete votos no pueden tener el coste de destruir los fundamentos de un ordenamiento jurídico» y ha criticado que genere una «desigualdad de trato en el territorio tan grande, tan grave como esa».

Zapatero y Venezuela

Respecto a la posición de José Luis Rodríguez Zapatero en la negociación con Venezuela, explica que «si alguien quiere conseguir algo del régimen de Maduro, probablemente el interlocutor sea más el presidente Zapatero» pero «si alguien quiere pelear por la democracia, desde luego no le va a venir del apoyo de Zapatero».

El compañero de partido de González intermedió en la liberación de un ex dirigente chavista que dirigió el servicio de inteligencia del país bolivariano. Esa acción la ha criticado el ex presidente del Gobierno ironizando con que a Zapatero «le parecerá mejor que gobierne ilegítimamente, Maduro». Y ha apostillado que cree que «le parecerá mejor eso, a que haya unas elecciones libres y gane quien el pueblo decida que tiene que ganar».

«Yo les pido por favor que no midan con los parámetros de un país con instituciones que funcionan», ha explicado Felipe González sobre el análisis que se hace con ojos de Occidente respecto a Venezuela. «El Código Penal es curioso allí porque han creado el delito de odio de Maduro», ha explicado el ex presidente. «Dice que todo el que se meta conmigo comete un delito de odio» pero que «él puede decir las mayores monstruosidades y no pasa nada», ha puntualizado.

El militante socialista se considera un experto en la zona después de «50 y pico años» yendo a Venezuela. «Lo único que lo que les pido es que si quieren negociar con el régimen, al menos que no se dejen atrapar en las trampas, en las mentiras que el propio régimen dice», ha expresado.