Arturo Pérez-Reverte, escritor español: «El libro que siempre recomiendo se llama ‘La isla del coral’»

De entre los muchos libros que Arturo Pérez-Reverte recomienda cada vez que puede, La isla del coral, de R. M. Ballantyne, destaca de forma especial. El autor de Alatriste así lo confesó durante una charla con jóvenes en el programa Aprendemos Juntos, de BBVA, donde habló de literatura, educación y de la importancia de tener referencias para entender un mundo que, en muchas ocasiones, resulta bastante distinto al que nos habían contado.

«Hay un libro que siempre recomiendo que se llama La isla del coral, y otro, El señor de las moscas»», explicó el escritor. Dos novelas muy distintas entre sí, aunque que de alguna manera están relacionadas, ya que ambas parten de una situación parecida y ofrecen respuestas casi opuestas sobre cómo puede comportarse un grupo cuando desaparecen las normas y la autoridad de los adultos.

El libro que Arturo Pérez-Reverte siempre recomienda

La isla del coral es una novela publicada en 1857 por el escritor escocés Robert Michael Ballantyne y tiene como protagonistas a Ralph, Jack y Peterkin, tres jóvenes que sobreviven a un naufragio y terminan aislados en una isla del Pacífico, donde tienen que aprender a buscar alimentos, organizarse y afrontar diferentes peligros sin la ayuda de los adultos.

La novela presenta una visión bastante optimista de la convivencia. Los tres muchachos colaboran juntos, mantienen un cierto orden y se enfrentan a las dificultades sin que el grupo termine destruyéndose desde dentro. Era también una forma de entender la aventura muy propia del siglo XIX, cuando este tipo de relatos ocupaban un lugar importante entre las lecturas destinadas a los jóvenes y un libro que Pérez-Reverte recomendó junto a otro más conocido actualmente como es El señor de las moscas, de William Golding. Y lo cierto es que la relación entre los dos títulos no es casual, porque Golding parte precisamente de una situación muy parecida aunque construye una historia completamente distinta.

De ‘La isla del coral’ a ‘El señor de las moscas’

El señor de las moscas apareció en 1954, casi un siglo después de la novela de Ballantyne. En este caso, un grupo de niños queda también aislado en una isla sin adultos y trata de organizarse por sí mismo. Al principio establecen normas, reparten funciones y buscan una manera de convivir, pero la situación se complica a medida que aparecen el miedo, las rivalidades y las luchas por el poder.

William Golding conocía La isla del coral y recuperó incluso los nombres de Ralph y Jack para dos de sus personajes principales. Sin embargo, su visión era mucho menos optimista. La convivencia termina deteriorándose y la violencia gana terreno a medida que el grupo se divide y las normas dejan de tener valor para algunos de sus integrantes. De este modo, la comparación entre ambas novelas permite observar dos respuestas muy diferentes ante una misma pregunta: qué ocurre cuando un grupo queda fuera de las reglas habituales de la sociedad y tiene que establecer las suyas propias

Pérez-Reverte y la importancia de leer para entender el mundo

Durante la charla con los jóvenes, Pérez-Reverte no se limitó a recomendar estos dos libros, sino que aprovechó para hablar de una idea que ha defendido en numerosas ocasiones y es que la cultura sirve para algo y puede convertirse en una herramienta práctica cuando llega el momento de enfrentarse a situaciones que no conocemos. «Se os ha educado para un mundo que no es como os contaron», afirmó dirigiéndose a los estudiantes.

El escritor reconoció además que existe una distancia generacional evidente entre alguien de su edad y quienes ahora comienzan a construir su vida, pero también señaló que comprende la frustración que puede provocar descubrir que muchas expectativas no coinciden después con la realidad. Pero para el autor, leer, observar y acumular experiencias ayuda a disponer de más referencias. Cuantas más tenga una persona, más posibilidades tendrá también de reconocer determinados comportamientos, analizar mejor un discurso o desconfiar de explicaciones demasiado sencillas cuando se enfrenta a una situación compleja.

Los libros permiten además conocer experiencias que probablemente nunca viviremos personalmente. Guerras, conflictos, viajes, decisiones difíciles o comportamientos humanos aparecen en la literatura mucho antes de que alguien pueda encontrarse con circunstancias parecidas en su propia vida.

De los libros de aventuras a los videojuegos

Pérez-Reverte también reconoció durante el encuentro que la forma de consumir historias ha cambiado. Muchas de las novelas de aventuras que marcaron a varias generaciones han perdido presencia entre los jóvenes, que ahora encuentran parte de esos relatos en otros formatos. Los videojuegos ocupan hoy un espacio importante y ofrecen historias, personajes y decisiones con una forma de participación muy diferente a la de un libro. El escritor, sin embargo, considera que detrás de ese cambio de formato permanece una necesidad que acompaña al ser humano desde hace siglos.

«Siempre hemos necesitado que nos cuenten cómo sobrevivir», explicó. A sus 74 años, Pérez-Reverte aseguró además que con el paso del tiempo ha perdido algunas certezas y ha ganado preguntas. Durante la charla animó a los jóvenes a mantener esa capacidad de duda, cuestionar aquello que reciben como una verdad cerrada y formar su propio criterio.