Encarna Moreno, estilista, sobre el mechón de canas de la Reina Letizia: «Lo que rejuvenece no es el color»

La imagen de la Reina Letizia luciendo sus canas visibles en algunas de sus últimas apariciones públicas ha vuelto a situar el debate sobre la belleza natural en el centro de la conversación. Sin grandes anuncios ni cambios radicales, la monarca ha convertido un pequeño detalle de su melena en todo un símbolo de autenticidad. Sus mechones plateados, especialmente visibles en la zona frontal del cabello, no sólo forman parte de su imagen actual, sino que reflejan una nueva manera de entender el cuidado personal y el paso del tiempo. Lo verdaderamente relevante no es que la Reina Letizia haya decidido mostrar algunas canas, sino la forma en la que lo está haciendo. Letizia no ha abandonado el color ni ha apostado por una melena completamente blanca. Ha optado por un equilibrio que cada vez buscan más mujeres: mantener su identidad estética mientras permite que la evolución natural de su cabello forme parte de su imagen. Para Encarna Moreno, peluquera de reconocidas personalidades como Carmen Lomana, esta decisión conecta con una transformación social mucho más profunda.

«Las mujeres ya no buscan necesariamente ocultar cada cana que aparece. Muchas prefieren integrarlas de forma elegante y natural, manteniendo parte de su color habitual»

Según la experta, estamos asistiendo a un cambio de mentalidad que cuestiona antiguos códigos de belleza. Durante décadas, las canas estuvieron asociadas al envejecimiento y a la pérdida de atractivo, especialmente en las mujeres. Sin embargo, esa visión está evolucionando.

«Hoy las canas pueden transmitir autenticidad, seguridad y personalidad. Cada vez más mujeres las muestran como una elección estética y no como una renuncia al cuidado personal»

En el caso de la Reina Letizia, las canas no restan sofisticación a su imagen; al contrario. Encarna Moreno considera que esos mechones visibles aportan carácter y pueden funcionar como un recurso estético tan favorecedor como unas mechas estratégicamente colocadas.

«Una cana bien integrada aporta luz, contraste y dimensión al cabello. Puede convertirse incluso en una seña de identidad»

La clave, según la especialista, no está en el color, sino en el estado general del cabello. «Lo que realmente rejuvenece es una melena sana, brillante y bien cuidada». De hecho, insiste en que una cabellera gris trabajada correctamente puede resultar más moderna y favorecedora que un color artificial que no armonice con el rostro.

Otro aspecto significativo es que la Reina rompe con una idea tradicional que durante años dominó el universo de la belleza: la creencia de que el cabello con canas debía llevarse corto. Su melena larga, saludable y con movimiento demuestra que el estilo no depende de la longitud ni de la ausencia de cabellos blancos, sino de cómo se adapta el corte y el cuidado a cada persona.