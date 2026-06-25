De Letizia a Mary de Dinamarca: la firma española que ha conquistado a las reinas más elegantes de Europa

Hay firmas que consiguen algo más que crear ropa: crean una identidad propia y logran convertirse en un símbolo de estilo. Ese es el caso de The IQ Collection, la marca española fundada por Inés Domecq y Virginia Pozo que, en pocos años, ha pasado de ser una apuesta con sello andaluz a conquistar los armarios de algunas de las mujeres más elegantes del mundo, incluida la realeza europea. El último gran capítulo de esta historia tiene nombre propio: Mary Donaldson, reina de Dinamarca, que recientemente sorprendió con un look protagonizado por una de las piezas más icónicas de la firma española. Durante la inauguración de The Dome, la nueva ampliación del museo ARoS de Aarhus, la monarca danesa apostó por la falda Austral de The IQ Collection, un diseño de inspiración geométrica en tonos burdeos, rojo y plata que demuestra el poder de una prenda especial.

La reina Mary combinó la falda con una blusa blanca cruzada de seda con escote en pico, creando un conjunto elegante y sofisticado. Para completar el estilismo añadió unos clásicos salones y, como toque royal, las históricas joyas de rubíes de la familia real danesa, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Sin embargo, hay una reina que marcó un antes y un después para The IQ Collection esa es, sin duda, la Reina Letizia. Hace cinco años, la monarca española puso el foco internacional sobre la firma al lucir un espectacular mono blanco con volantes durante FITUR. Aquel diseño se convirtió en uno de los looks más recordados de la Reina y provocó un auténtico fenómeno: el mono se agotó en pocas horas y la marca vivió un impulso definitivo.

Aunque desde entonces la Reina Letizia no ha vuelto a vestir públicamente de The IQ Collection, aquella elección fue clave para situar a la firma entre las marcas españolas más deseadas. El conocido como efecto Letizia volvió a demostrar la capacidad de la Reina para impulsar el talento nacional y convertir una prenda en objeto de deseo. Desde aquel momento, The IQ Collection ha seguido creciendo y ha conquistado a numerosas mujeres referentes de estilo. Paz Vega, Sofía Palazuelo, Eugenia Martínez de Irujo, Isabel Preysler o Sassa de Osma son algunas de las personalidades que han elegido sus diseños, especialmente sus propuestas de invitada, donde destacan los estampados, los cortes femeninos y una estética reconocible.

La firma nació en 2020, en pleno confinamiento, con una idea clara: crear prendas que mezclaran la tradición española con una visión contemporánea de la moda. Sus diseños se caracterizan por los volúmenes arquitectónicos, las siluetas midi, los detalles artesanales y los estampados con personalidad, elementos que se han convertido en el ADN de la marca.

La inspiración de Inés Domecq y Virginia Pozo bebe del arte, la cultura y la esencia del sur. En una de sus colecciones llegaron incluso a inspirarse en la poesía de Antonio Machado, trasladando sus versos a prendas llenas de movimiento y carácter. Sobre el éxito de la marca, Inés Domecq explica que no existe una fórmula secreta:

«IQ Collection ha crecido de forma muy orgánica, apostando por prendas con identidad, versátiles y bien hechas. Creo que eso es lo que conecta con muchas mujeres»

Y sobre ver a la reina Mary de Dinamarca luciendo uno de sus diseños, la diseñadora reconoce la emoción del momento: «Sentí una ilusión enorme. Ver que alguien con un estilo tan elegante y personal elija IQ es una alegría inmensa».

El triunfo de The IQ Collection demuestra que la moda española vive un momento de reconocimiento internacional. Desde el histórico mono blanco de la Reina Letizia hasta la falda Austral elegida por Mary de Dinamarca, la firma de Inés Domecq ha conseguido algo extraordinario: vestir a mujeres con estilos diferentes pero unidas por una misma idea de elegancia atemporal. Porque, como resume la propia diseñadora, «las tendencias pasan, pero una pieza con identidad siempre encuentra su lugar en el armario».