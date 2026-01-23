Quién es Almudena Cid: su edad, su pareja, de dónde es y su enfermedad

Almudena Cid, poco a poco y con el paso del tiempo, se convirtió en una de las deportistas más queridas y conocidas de nuestro país. Esto es producto de la casualidad, puesto que, si hablamos de ella, hablamos de sensibilidad artística, constancia, esfuerzo y una forma realmente mágica y única de entender su deporte. Es un hecho que su nombre está ligado al de la gimnasia rítmica no solamente por los resultados obtenidos, sino porque abrió un nuevo camino para este deporte en nuestro país. Más allá del tapiz, la figura de Almudena fue evolucionando poco a poco por su naturalidad, convirtiéndose poco a poco en todo un ejemplo tanto de esfuerzo como de superación personal.

La trayectoria profesional de Almudena Cid

Nacida en junio de 1980 en Vitoria-Gasteiz, desde muy temprana edad empezó a apasionarle el mundo de la gimnasia rítmica. Tanto es así que su formación comenzó cuando apenas tenía 7 años. Desde entonces, su progresión fue constante. Hasta tal punto que, gracias a su constancia, esfuerzo y dedicación, no tardó en formar parte de la élite nacional.

Lo que ni tan siquiera llegaba a imaginar es que iba a ser protagonista de una carrera deportiva absolutamente histórica. Y es que hay que recordar que Almudena Cid es la última gimnasta rítmica en la historia que ha logrado jugar cuatro finales olímpicas consecutivas. Nos referimos a los Juegos Olímpicos celebrados en Atlanta (1996), Sídney (2000), Atenas (2004) y Pekín (2008). De ahí que no tardase en convertirse en todo un referente a nivel internacional, tanto en lo profesional como en lo personal.

En cuanto a su trayectoria, acumula un sinfín de reconocimientos, como son medallas en campeonatos nacionales e internacionales. Pero uno de sus mayores logros fue, sin duda, que se elevase la percepción de la gimnasia rítmica en España. Entre otras cuestiones, porque su manera de entender este deporte, su elegancia y la emoción que desprendía sobre el tapiz eran tan especiales que Almudena logró conectar con muchas personas.

A pesar de que se retiró en 2008, lo cierto es que Cid no se ha desvinculado del deporte, ni mucho menos. Durante todos estos años, ha trabajado como divulgadora, conferenciante e, incluso, comentarista. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha tenido la oportunidad de hacer sus pinitos como actriz, participando en alguna obra de teatro o serie de televisión.

Su vida personal

Es importante tener en cuenta que Almudena Cid ha vivido numerosas fases, y la gran mayoría de ellas han sido públicas. Durante varios años, mantuvo una relación sentimental con el presentador Christian Gálvez, con quien estuvo casada hasta 2021. Tras su separación, la ex gimnasta pasó por un proceso de reconstrucción personal de la que, en más de una ocasión, ha hablado abiertamente.

En la actualidad, mantiene un noviazgo con el ex futbolista y agente deportivo Gerardo Berodia. Eso sí, poco se sabe de este vínculo, puesto que los dos han preferido mantenerlo al margen de la exposición pública en la medida de lo posible. Lo que sí es un hecho es que tienen muchos puntos en común, como es el interés por el deporte y el bienestar.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, Almudena Cid ha tenido que ser sometida a una operación para poder poner solución a su enfermedad, puesto que padece displasia de cadera, rotura de labrum y daño en el cartílago y la articulación. Por lo tanto, tuvo que ser intervenida para colocarle una prótesis. Poco a poco, se va recuperando. Algo que se sabe gracias a sus redes sociales, puesto que ha hecho partícipes a sus seguidores de todo el proceso.