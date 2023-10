El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva entrega de Joaquín el Novato en Antena 3. De esta forma, pudimos ver cómo Joaquín Sánchez recibía a una de las gimnastas más reconocidas e importantes de la historia más reciente de nuestro país. Estamos hablando, cómo no, de Almudena Cid.

La ex deportista de élite, que llegó a participar en cuatro Juegos Olímpicos, ha aprovechado la ocasión que le ha brindado Joaquín Sánchez para sincerarse sobre diversos aspectos de su vida. Entre otras cuestiones, ha hablado de ese año tan sumamente complicado que ha vivido tras su ruptura con Christian Gálvez tras 15 años de relación.

«¿Cómo te encuentras?», preguntó el ex jugador del Real Betis Balompié. «Estoy bien, pero he pasado… La gimnasia me ha salvado», reconoció la invitada de Joaquín el Novato. Acto seguido, añadió: «Ha sido un año donde yo no me esperaba tampoco sentirme de la manera que me he sentido, porque pensaba que ya había pasado muchas situaciones complicadas como competir en unos Juegos Olímpicos con un menisco roto, competir con ciática…».

“Ojalá la vida me dé más de noventa segundos para demostrar mi valía” ❤️ Así abre su corazón por primera vez en #NovatoAlmudenaCid. https://t.co/OPC0sUxzPc — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) October 5, 2023

«En la vida, cuando sufres una lesión, puedes hacer algo con esa lesión», aseguró la vitoriana. Joaquín Sánchez aprovechó la ocasión para preguntar a Almudena Cid si sufrió mucho con su ruptura con Christian Gálvez. Ella fue completamente honesta al respecto: «Lo he pasado muy mal. El otro día hice un club de lectura y hubo una mujer que me dijo: ‘Pero cómo puede ser que una tía tan fuerte, tan valiente, con cuatro Juegos Olímpicos, esté así’. El final de mi carrera coincidió con el inicio de mi vida en pareja y esa transición la hice teniendo esa figura ahí».

Por si fuera poco, quiso ir más allá: «Cuando de repente llega algo que tú no esperas, porque no es algo que estuviera preparado o que se viera venir, sino que me cogió por sorpresa, sentí que mi vida entera se había ido». Fue entonces cuando el gaditano quiso formular la siguiente pregunta: «¿Y le has perdonado?».

Con lágrimas en los ojos, Almudena Cid respondió: «Sí, le he perdonado, pero porque no tiene que ver con él, sino que tiene que ver con perdonarme yo, y aceptarme yo. No tiene que ver nada con la otra persona, todo es sobre mí, sobre cómo entendí yo la vida después de la gimnasia».

🗣️ @almudenacid se rompe al hablar de su ruptura con Christian Gálvez en #JoaquínElNovato. 💔https://t.co/7YGEgMeUol — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) October 5, 2023

Acto seguido, quiso explicar mucho más lo que llegó a sentir en aquel momento: «Hay un cuento que habla sobre la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo. No son lo mismo. Cuando tú te sacrificas hay algo de tu esencia que se está yendo en el sacrificio. En el esfuerzo no, tú te estás esforzando por algo pero eres consciente. En el deporte yo he hecho sacrificios, pero era consciente entre comillas, luego he sido más».

Por si fuera poco, fue más allá: «En el deporte mi mente entendió que tenía que estar el sacrificio. Entonces yo entendí que sacrificando conseguía cosas y en la vida de pareja creí que sacrificándome conseguía cosas. Y no tiene nada que ver». Sin duda, Almudena Cid se mostró de lo más sincera y honesta con Joaquín Sánchez al hablar de esta dura etapa que, por fortuna, ya quedó en el pasado.