Dónde comer en Santander: barras míticas, vermuterías con historia y restaurantes imprescindibles

Santander es una ciudad que se descubre caminando, mirando al mar y, sobre todo, sentándose a la mesa. Más allá de sus paisajes de postal, sus playas y su elegante arquitectura, la capital cántabra guarda una identidad gastronómica marcada por el producto local, las barras llenas de vida y restaurantes donde la tradición convive con nuevas formas de entender la cocina. Desde una tortilla de patata perfecta para empezar el día hasta un vermut acompañado de un buen aperitivo, pasando por templos culinarios con décadas de historia, esta ruta propone recorrer Santander a través de sus sabores imprescindibles.

La primera parada: el pincho de tortilla, un clásico que aquí se toma muy en serio

Pocas cosas representan mejor el tapeo español que un buen pincho de tortilla, y en Santander este pequeño bocado tiene auténticos seguidores. La ciudad cuenta con varias direcciones donde la tortilla de patata se convierte en protagonista absoluta, con recetas que respetan la esencia del plato, pero incorporan matices propios.

Una de las paradas obligatorias es Cañadío, uno de los grandes nombres de la gastronomía santanderina. Su tortilla se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad gracias a una textura jugosa y equilibrada, con ese punto entre cremosidad y firmeza que divide a los grandes aficionados a este plato. Su barra es una parada imprescindible para quienes buscan disfrutar de la cocina cántabra en formato más informal.

También merece una visita Diluvio, conocido por una tortilla que apuesta por el sabor y por combinaciones que van más allá de la receta tradicional. Su propuesta con patata, txistorra y piparras ha llamado la atención por recuperar sabores intensos y una combinación de ingredientes que encaja perfectamente con el carácter del norte.

Otra dirección para añadir a la ruta es El Sol, un local donde la tortilla mantiene ese espíritu de barra clásica que tanto gusta a los santanderinos. Su versión destaca por la sencillez bien ejecutada, demostrando que un plato aparentemente humilde puede convertirse en una auténtica especialidad cuando se cuidan los tiempos y la materia prima.

La ruta puede continuar en El Bodi, otro punto de encuentro para los amantes de este bocado. Su tortilla forma parte de una oferta de cocina tradicional pensada para disfrutar sin prisas, en un ambiente donde el picoteo y la conversación tienen tanto protagonismo como el propio plato.

La hora del aperitivo: vermut, barra y sabor cántabro

Después de la tortilla llega uno de los momentos más esperados de cualquier ruta gastronómica: el aperitivo. Santander conserva una gran cultura de barra, y el vermut se ha convertido en una excusa perfecta para detenerse, pedir algo de picar y disfrutar del ambiente de la ciudad.

Una parada imprescindible es Bar Solórzano, una de las vermuterías con más personalidad de Santander. Con una larga tradición detrás, este espacio combina el encanto de los bares clásicos con una propuesta pensada para disfrutar del vermut acompañado de buenos bocados. Sus conservas, sus raciones y su ambiente convierten la visita en una experiencia muy ligada a la cultura gastronómica local.

Otra dirección para disfrutar del aperitivo es Bar del Puerto, un lugar donde el entorno marinero tiene un peso fundamental. Su ubicación y su propuesta invitan a hacer una pausa antes de continuar explorando la gastronomía santanderina, con una selección de productos que homenajean la cocina del Cantábrico.

Comer o cenar en Santander: restaurantes donde la tradición sigue mandando

Para sentarse a la mesa con calma, Santander ofrece una selección de restaurantes que son auténticos referentes. La primera parada puede ser La Bombi, uno de los grandes clásicos de la ciudad. Con una trayectoria consolidada, este restaurante es sinónimo de producto de calidad, especialmente cuando se trata de pescados, mariscos y cocina cántabra tradicional. Su nombre está ligado a una forma de entender la gastronomía basada en la excelencia de la materia prima.

Otro imprescindible es Bodega del Riojano, un establecimiento histórico que combina gastronomía, cultura y tradición. Sus paredes, llenas de historia, acompañan una cocina que apuesta por los sabores de siempre y por recetas donde el producto tiene todo el protagonismo. Es uno de esos lugares donde la experiencia va mucho más allá del plato.

Para quienes buscan una propuesta más contemporánea, Kandela ofrece una cocina con personalidad propia, donde las técnicas actuales se encuentran con ingredientes de calidad. Su apuesta pasa por reinterpretar sabores y ofrecer una experiencia gastronómica diferente dentro del panorama santanderino.

La ruta puede terminar, sin necesidad de cerrar el apetito, en Bodega Fuente Dé, un restaurante que rinde homenaje a la cocina tradicional cántabra. Sus platos recuerdan la importancia de los guisos, las carnes y las recetas de raíz, esas elaboraciones que forman parte de la memoria gastronómica de la región.