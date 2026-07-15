De cocina libanesa a japonesa o peruana: los restaurantes de moda de Madrid que están dando mucho que hablar
Madrid vive uno de sus momentos gastronómicos más vibrantes. La ciudad no deja de sumar aperturas, conceptos innovadores y direcciones que se convierten en objeto de deseo para quienes buscan una experiencia que vaya más allá de la comida. Desde restaurantes que reinventan la cocina tradicional hasta espacios con propuestas internacionales, diseños espectaculares o cartas firmadas por chefs de prestigio, la capital ofrece opciones para todos los gustos. Algunas mesas acumulan listas de espera durante semanas, mientras que otras se han convertido en el secreto mejor guardado de los amantes de la buena mesa. Repasamos los restaurantes de moda de Madrid que están marcando la conversación gastronómica y conquistando tanto a madrileños como a visitantes.
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