De cocina libanesa a japonesa o peruana: los restaurantes de moda de Madrid que están dando mucho que hablar

Em Sherif

La cocina libanesa vive uno de sus grandes momentos en Madrid gracias a Em Sherif, la primera sede española de esta prestigiosa firma nacida en Beirut. Ubicado junto a la Puerta de Alcalá, el restaurante propone un viaje por los sabores más tradicionales del Líbano con una puesta en escena elegante y contemporánea. Los mezzes para compartir, los diferentes hummus, el tabbouleh o el kefta forman parte de una carta que respeta las recetas familiares mientras incorpora producto local de temporada.

La Ancha

Hablar de La Ancha es hacerlo de uno de los grandes clásicos de la gastronomía madrileña que, lejos de perder protagonismo, sigue siendo una de las mesas imprescindibles de la ciudad. Con más de un siglo de historia, la familia Redruello mantiene intacta su apuesta por una cocina tradicional basada en el mejor producto de mercado y recetas sin artificios. Su célebre escalope Armando, la tortilla vaga o sus guisos de temporada continúan atrayendo tanto a clientes habituales como a una nueva generación de comensales que buscan autenticidad en pleno centro de Madrid.

Li-Onna

Li-Onna se ha convertido en uno de los restaurantes de moda gracias a una propuesta que combina la cocina japonesa con influencias mediterráneas en un espacio sofisticado y muy cuidado. La calidad del producto, el protagonismo de la parrilla japonesa y una carta en la que conviven sushi, nigiris y elaboraciones creativas hacen de este restaurante una opción ideal para quienes buscan una experiencia contemporánea sin renunciar a la técnica ni al sabor.

Zuma Madrid

Zuma fue uno de los primeros restaurantes en introducir en Madrid el concepto de cocina japonesa contemporánea de alta gama y sigue siendo una referencia imprescindible. Situado en el Paseo de la Castellana, combina un ambiente vibrante con una propuesta gastronómica basada en el estilo izakaya japonés, pensada para compartir. Nigiris, sashimis, tempuras o su famoso bacalao negro marinado conviven con una potente carta de cócteles y una espectacular terraza que mantiene a Zuma entre las reservas más cotizadas de la ciudad.

Norah

Inspirado en el estilo de vida mediterráneo, Norah propone una cocina luminosa, fresca y pensada para compartir en un entorno que recuerda a los veranos junto al mar. Bajo la dirección gastronómica de Eli Shtein, la carta reinterpreta sabores del sur de Europa con una mirada actual, dando protagonismo a los ingredientes de temporada y a elaboraciones sencillas pero muy cuidadas.

Dani Brasserie

Ubicado en la azotea del Four Seasons Hotel Madrid, Dani Brasserie es la apuesta de Dani García por una cocina mediterránea sofisticada con espectaculares vistas al centro de la capital. Su carta combina grandes clásicos del chef con carnes, pescados y arroces elaborados con producto de primer nivel, mientras que su terraza y su exclusiva coctelería lo convierten en uno de los lugares favoritos para una comida especial o una cena con vistas al skyline madrileño.

Insurgente

Insurgente rompe con las etiquetas tradicionales para ofrecer una cocina creativa marcada por la influencia latinoamericana y el espíritu de mercado. Su propuesta apuesta por sabores intensos, elaboraciones desenfadadas y una carta en constante evolución que sorprende con cada visita. Alejado de los convencionalismos, este pequeño espacio se ha ganado una fiel comunidad de seguidores gracias a una cocina atrevida donde la creatividad está presente en cada plato.

El Campero

Después de convertirse en un referente absoluto del atún rojo de almadraba en Barbate, El Campero ha desembarcado en Madrid con un espectacular espacio en el barrio de Salamanca. Su propuesta gira alrededor de este producto excepcional, trabajado en todas sus versiones mediante técnicas tradicionales y contemporáneas. Tartares, sashimis, cortes a la brasa y elaboraciones que ponen en valor cada parte del atún hacen de este restaurante una parada obligatoria para los amantes del producto.

Trebbiano

Trebbiano ha conquistado a los amantes de la cocina italiana con una propuesta que huye de los tópicos para centrarse en la autenticidad del recetario transalpino. Pastas frescas elaboradas artesanalmente, pizzas de fermentación lenta y una cuidada selección de vinos italianos convierten cada visita en un viaje gastronómico donde el producto y la sencillez son los auténticos protagonistas.

K’era

K’era es una de las aperturas que más conversación ha generado en la escena gastronómica madrileña gracias a una propuesta contemporánea que combina técnica, creatividad y una estética muy cuidada. La carta apuesta por sabores reconocibles reinterpretados con un enfoque actual, mientras que el interiorismo y el ambiente convierten la experiencia en mucho más que una simple comida.

Acholao

Acholao acerca a Madrid la riqueza de la gastronomía peruana con una propuesta contemporánea donde el ceviche comparte protagonismo con tiraditos, causas, anticuchos y otros grandes clásicos del recetario andino. La combinación de sabores intensos, ingredientes de calidad y una cuidada puesta en escena ha convertido este restaurante en una de las direcciones imprescindibles para quienes buscan descubrir la cocina peruana más actual.