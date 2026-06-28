Los ceviches que conquistan Madrid: restaurantes imprescindibles para los amantes de la cocina peruana

Hay platos que saben a vacaciones incluso cuando el calendario marca un martes cualquiera. El ceviche es uno de ellos. Fresco, vibrante y lleno de matices, este icono de la gastronomía peruana ha conquistado Madrid a golpe de leche de tigre, pescado de máxima calidad y el equilibrio perfecto entre acidez, picante y frescura. La capital vive un auténtico idilio con esta receta que ha cruzado el Atlántico para instalarse en algunas de las mesas más codiciadas de la ciudad. Desde cevicherías tradicionales hasta restaurantes de alta cocina nikkei, esta es la ruta definitiva para descubrir dónde comer los mejores ceviches de Madrid.

Quispe

Calle del Conde de Aranda, 4.

Si hay un restaurante que ha elevado la cocina peruana contemporánea en Madrid, ese es Quispe. Situado en pleno barrio de Salamanca, su propuesta gira en torno a un producto excepcional y una ejecución impecable. Sus ceviches destacan por el equilibrio entre acidez, frescura y potencia, elaborados con pescados seleccionados cada día y leches de tigre llenas de matices. La decoración elegante y el servicio convierten cada comida en una experiencia de alta cocina.

Pisco & Llama

Calle de Bravo Murillo, 54.

Uno de los nombres emergentes de la cocina peruana en Madrid es Pisco & Llama. Su propuesta apuesta por ceviches frescos, pescados de calidad y una cuidada carta de piscos y cócteles, en un espacio de diseño contemporáneo.

Tampu

Calle de Prim, 13.

Con una de las propuestas peruanas más refinadas de Madrid, Tampu apuesta por una cocina que respeta la tradición mientras incorpora técnicas contemporáneas. Sus ceviches son delicados, precisos y elaborados con ingredientes de máxima calidad, acompañados por una carta de vinos y piscos cuidadosamente seleccionada.

Zoku Madrid

Calle de José Ortega y Gasset, 73.

Uno de los restaurantes nikkei más elegantes de la capital. Zoku combina la cocina peruana y japonesa con una estética sofisticada. Su carta incluye ceviches creativos, pescados premium, wagyu y detalles como el oro comestible, en una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia gastronómica exclusiva.

Pucará

Calle de Juan Ramón Jiménez, 37.

Pucará se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la alta cocina peruana en Madrid gracias a una propuesta que combina tradición, elegancia y un extraordinario respeto por el producto. En un ambiente sofisticado y contemporáneo, su carta rinde homenaje a la riqueza gastronómica del Perú con ceviches elaborados a partir de pescados frescos de máxima calidad, leches de tigre intensas y un equilibrio de sabores que conquista desde el primer bocado.

Barracuda MX

Calle de Valenzuela, 7.

En Barracuda MX, el ceviche se interpreta desde la mirada contemporánea de la cocina del Pacífico mexicano que defiende el chef Roberto Ruiz. Entre sus propuestas destaca el ceviche de gambas y flor de jamaica. También sobresale el ceviche Acapulco de langostinos, elaborado con una intensa salsa de jalapeños tatemados que aporta un toque ahumado y un picante perfectamente integrado.

Acholao

Calle de Fernández de la Hoz, 66.

En Acholao, el primer pisco bar de España impulsado por el Grupo Quispe, el ceviche ocupa un lugar protagonista dentro de una carta pensada para compartir y descubrir la esencia de la cocina peruana. Su ceviche clásico, elaborado con lubina salvaje, cebolla roja, maíz cancha y choclo peruano, apuesta por el equilibrio entre la acidez de una impecable leche de tigre y la frescura del pescado. Pero para quienes quieran ir un paso más allá, el restaurante propone un trío de ceviches que reúne tres versiones diferentes, clásica, mixta y carretillera.

Gamán

Calle de María de Molina, 4.

En Gamán, el chef Luis Arévalo, considerado uno de los grandes impulsores de la cocina nikkei en España, convierte el ceviche en una expresión de la fusión entre las tradiciones peruana y japonesa. Su propuesta parte del máximo respeto por el producto, con pescados de gran calidad tratados con precisión y marinados al momento para conservar toda su textura y frescura. El resultado son ceviches de sabores limpios y equilibrados, donde la intensidad de la leche de tigre se combina con el refinamiento de las técnicas japonesas, dando lugar a platos elegantes, sutiles y llenos de matices. Llama inn Calle del Conde de Xiquena, 2. En Llama Inn Madrid, el ceviche se aleja de la receta más tradicional para abrazar una visión contemporánea de la cocina peruana con influencias internacionales. Su premiado ceviche de vieira, reconocido por Time Out como Mejor Plato en los Food & Drink Awards 2023, combina la delicadeza del molusco con yuzukoshō, pitahaya y crujiente de nori, logrando un equilibrio entre acidez, picante, dulzor y umami. La carta se completa con otras elaboraciones de pescado fresco marinadas con originales leches de tigre.

Cilindro

Calle de Ibiza, 4.