El restaurante tailandés favorito del Rey Felipe VI en Madrid: qué pedir y los platos imprescindibles de la carta

Hay restaurantes que sirven comida tailandesa y hay otros que consiguen transportarte directamente a las calles de Bangkok. En esa segunda categoría se encuentra Thai Emotion, el restaurante madrileño elegido por el Rey Felipe VI para disfrutar de una cena con amigos y descubrir una cocina llena de aromas, contrastes y recetas tradicionales. Detrás de este proyecto está Emilio Carcur, empresario gastronómico y creador del mítico Thai Garden, el restaurante que revolucionó la gastronomía madrileña en los años 90.

En 1995, junto a su socia Tasanai Phian-O-Pas, conocida como Madame Tas, llevó por primera vez la cocina tailandesa a Madrid con la apertura del restaurante de la calle Jorge Juan. Thai Garden se convirtió en un auténtico icono gastronómico de la capital, un lugar de referencia para quienes buscaban una cocina exótica, elegante y diferente. Ahora, Thai Emotion recoge ese legado pionero y mantiene viva la esencia de aquella aventura gastronómica. En su restaurante de la calle Añastro, 48, la propuesta viaja entre la tradición tailandesa y el espíritu del auténtico street food de Tailandia, con platos llenos de color, especias y técnicas tradicionales.

El plato de la realeza: ‘Chor Ladda’, el imprescindible

Si hay un plato que merece toda la atención en Thai Emotion es el Chor Ladda, una de las joyas de la carta y un auténtico bocado de la realeza tailandesa. Esta delicada elaboración se prepara con masa de tapioca hidratada con agua de orquídeas azules, llamadas Pangtao Yaimon, que envuelve un relleno de nabo deshidratado y cacahuetes. Su aspecto elegante y su textura sorprendente convierten este plato en una de las experiencias más especiales del restaurante.

Entrantes para descubrir los sabores de Tailandia

La carta invita a empezar con pequeños bocados llenos de personalidad. Entre los más recomendables están los Thai Duck Spring Rolls, unos rollitos elaborados con tiras de pechuga de pato roti, vegetales y aromas cítricos, una combinación equilibrada entre intensidad y frescura. También destacan los Tod Man Pla, unas albóndigas de pescado fritas aderezadas con hierba limonera, cúrcuma y cilantro, acompañadas de sabores muy característicos de la cocina tailandesa. Los amantes de los dumplings encontrarán varias opciones servidas en su tradicional vaporera, desde los rellenos de langostino hasta los de carne de cerdo marinada en salsa roja o los sorprendentes dumplings de crema de Bai Toey, la hoja de pandanus.

‘Curries, noodles’ y cocina al wok: el corazón de ‘Thai Emotion’

La carta continúa con algunos de los grandes clásicos de Tailandia. Entre ellos destaca el Paneng Nua, uno de los platos más recomendables para quienes disfrutan de los curries: finos filetes de ternera acompañados de patata y anacardos, marinados en un curry suave y cremoso. Otro imprescindible es el Kaeng Khiao Wan Kai, el tradicional curry verde tailandés, elaborado con leche de coco, pollo, albahaca tailandesa, chiles verdes y especias aromáticas.

Para los amantes del wok, el Pad Thai Kung es una apuesta segura: tallarines salteados con langostinos, verduras, brotes de soja, cacahuete y chile rojo seco, una receta que reúne los sabores más reconocibles de Tailandia. También merece una mención especial la sopa Tom Yam, un clásico tailandés donde se mezclan ingredientes como lima kaffir, citronela, tamarindo y chiles rojos, creando ese equilibrio tan característico entre picante, ácido y aromático.

El final perfecto: mango, arroz y leche de coco

Para terminar la experiencia, nada mejor que el gran clásico dulce tailandés: el Khao Niao Mamuang, el famoso postre de mango maduro con arroz glutinoso bañado en leche de coco templada. Una receta sencilla pero adictiva que pone el broche final a una cena donde cada plato cuenta una historia.