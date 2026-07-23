Luna Serrat y Dani Ceballos ya son padres de dos niñas. La nieta de Joan Manuel Serrat y el futbolista del Real Madrid han dado la bienvenida a sus hijas gemelas, un nacimiento muy esperado por la pareja tras dos años de relación marcada por la discreción inicial y la consolidación pública de su historia de amor. La noticia ha sido recibida con enorme alegría tanto por sus familiares como por su entorno más cercano, que llevaba semanas pendiente de la recta final del embarazo. Luna, que ha compartido durante estos meses diferentes momentos de su gestación en redes sociales, ha vivido una etapa especialmente intensa, en la que la ilusión por la llegada de sus hijas se ha mezclado con algunos episodios de cansancio y revisiones médicas propias de un embarazo gemelar.

Ha sido la propia Luna la que ha compartido la imagen de las bebés en sus redes sociales. Según ha trascendido, el parto ha ido bien y tanto la madre como las dos recién nacidas se encuentran en buen estado. Tras el parto, Luna ha permanecido ingresada unas horas en observación, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de partos múltiples, pero evolucionando de forma favorable desde el primer momento.

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Las pequeñas, que han llegado al mundo con apenas unos minutos de diferencia, han llenado de emoción a toda la familia Serrat-Ceballos. Para el cantante Joan Manuel Serrat, bisabuelo de las niñas, este nacimiento supone un nuevo motivo de felicidad dentro de una de las sagas familiares más conocidas de la cultura española. Por su parte, el entorno del futbolista también ha celebrado la llegada de las gemelas con mensajes de cariño y felicitación hacia la pareja.

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Durante el embarazo, Luna Serrat habló en varias ocasiones de la emoción que le generaba la idea de ser madre, especialmente al tratarse de dos niñas. En entrevistas recientes reconocía que, aunque el proceso estaba siendo «intenso y emocional», se sentía profundamente agradecida y ilusionada con la etapa que estaba a punto de comenzar. También confesó que el apoyo de su entorno, especialmente de otras amigas que ya habían pasado por la maternidad, había sido clave para afrontar algunos momentos de incertidumbre.

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Dani Ceballos, por su parte, ha compaginado estos meses entre sus compromisos profesionales con el Real Madrid y la vida familiar, intentando estar lo más presente posible en una etapa tan importante para ambos. La pareja, que en los últimos tiempos ha compartido viajes, escapadas y momentos cotidianos en redes sociales, ha mostrado una imagen muy consolidada y estable, alejándose de la discreción con la que iniciaron su relación.

La llegada de las gemelas supone ahora el inicio de una nueva vida para ambos, que afrontan su papel como padres primerizos de dos niñas con ilusión, responsabilidad y emoción. Aunque por el momento no han trascendido ni los nombres elegidos ni más detalles sobre el parto, se espera que en los próximos días la pareja pueda compartir alguna imagen o mensaje con sus seguidores, como han hecho en otras ocasiones.