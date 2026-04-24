Roca Rey pasa la noche en la UCI: «La cornada rozó la vena y la arteria»

El torero Andrés Roca Rey ha pasado esta noche en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, estable y sin fiebre, después de recibir una cornada gravísima en el muslo derecho durante la corrida de la Feria de Abril en la Real Maestranza.

Tras una larga intervención en la enfermería de la Maestranza, el Cóndor fue trasladado al hospital sevillano, donde se evaluará su evolución a lo largo de la jornada. El cirujano de la plaza, el doctor Octavio Mulet, explicó a Mundotoro que el torero «tuvo mucha suerte porque no hay lesiones vasculares importantes», aunque matizó que «el alcance es muy grave» y que «la cornada rozó la vena y la arteria en una extensión de 10-15 centímetros». El médico precisó que, en función de cómo transcurra esta mañana, se decidirá si el limeño permanece en la UCI o pasa a planta.

Además, según informó su apoderado a ABC, Luis Manuel Lozano, el diestro «ha descansado bien», dentro de las lógicas molestias que impone un percance de semejante gravedad.

Según ha relatado el citado diario, la «raza» de Roca Rey quedó de manifiesto en los momentos previos a la intervención quirúrgica. Los testigos relataron que, al ser conducido a la enfermería por sus subalternos, el único interrogante que le preocupaba era si había matado al toro. En ningún momento dirigió la mirada hacia la herida: sus ojos buscaban a ese Soleares en el que había visto una capacidad incomensurable, y al que había cortado dos orejas de ley. Fueron sus propias orejas las que un subalterno le llevó al hule.

El apoderado del diestro subrayó que, pese a la espectacularidad del parte, se trata de «una cornada de las que llamamos limpia»: «Ha sido muy grande, pero limpia», señaló Lozano, quien añadió que el propio Mulet reconoció la fortuna del torero ante la proximidad del cuerno a los grandes vasos femorales.

En la misma planta del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, que se ha convertido en estas horas en el antiguo sanatorio de toreros, permanece ingresado Morante de la Puebla, quien también sufrió una cornada muy grave el pasado lunes en la región anal. La coincidencia de ambas figuras fuera de los carteles desbarajusta la planificación de ferias y corridas en toda España.