PRIMICIA| La no fiesta de Andrés Roca Rey en la Feria de Abril tras su cogida en La Maestranza

Andrés Roca Rey se encuentra en estado grave tras haber sufrido una complicada cornada, en la parte interna del muslo, durante la celebración del decimotercer festejo de la Feria de Abril. El diestro fue intervenido de manera inmediata en la enfermería de La Real Maestranza de Caballería de Sevilla y, una hora después, fue trasladado al hospital más cercano. Octavio Mulet, el cirujano que atendió al diestro, ha asegurado que hay «un destrozo muscular importante», pero que, «dentro del infortunio, ha tenido mucha suerte» porque «no hay lesiones vasculares».

Como no podía ser de otra manera, el pronóstico médico del peruano se ha situado en el centro del huracán mediático. No obstante, en medio del revuelo, COOL ha podido conocer que esta grave cogida truncó por completo los planes del mencionado. Y es que después de la corrida, el peruano tenía organizada una fiesta privada en la capital hispalense para celebrar con su círculo más allegado su triunfo en el ruedo.

El lugar era completamente un misterio, ya que todo apunta a que el torero prefería mantenerlo en secreto para que se tratara de una cita íntima y cercana junto a los suyos. Además, cabe destacar que también era como el evento con el que daba el pistoletazo de salida a su Feria de Abril. Y es que hasta ahora, había estado centrado únicamente en entrenar para prepararse de cara a la faena de La Maestranza. Era precisamente a partir de este jueves cuando tenía en mente disfrutar de la tradicional fiesta andaluza. Sin embargo, tendrá que esperar al año que viene para poder hacerlo, ya que por ahora continúa ingresado y, en el caso de recibir el alta, es muy probable que necesite reposo absoluto.

Tana Rivera, presente en la cogida de Roca Rey

Tana Rivera y Andrés Roca Rey se han convertido en la pareja del momento, y es por ello por lo que una de las fotografías más buscadas de la Feria de Abril 2026 era la de ambos juntos. Su romance salió a la luz hace tan solo un par de semanas y, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que el simple hecho de que la hija de Francisco Rivera estuviera en La Maestranza de Sevilla viendo al peruano torear, el pasado jueves, 23 de abril, ya es más que una prueba definitiva de su amor.

Al principio de la jornada taurina, Tana fue vista en las gradas visiblemente orgullosa de su chico y, cuando ocurrió la aparatosa cogida, las cámaras de OneToro captaron a la joven en la puerta de la enfermería esperando el parte médico que indicara que Andrés estaba bien.