Tana Rivera ha reaparecido en Madrid dos semanas después de la grave cogida de Roca Rey, su pareja. La joven ha permanecido al lado del torero durante estos 15 días, al que le ha brindado todo su apoyo —tanto en la plaza como en el hospital o en la finca del peruano—. Ahora, la hija de Fran Rivera ha regresado a la capital, donde, además de dar una lección de estilo, se ha reencontrado con parte de su familia.

Tana Rivera reaparece tras la cogida de su novio

Desde hace semanas, el papel cuché no perdona el protagonismo de Tana Rivera. La joven siempre ha sido muy discreta y es la excepción de muchos hijos de famosos de querer tener su propio nombre y apellido. Prueba de ello es que nunca se ha sentado en un plató de televisión para hablar sobre su vida personal, familiar o las polémicas en las que, en ocasiones, le podrían salpicar —como el distanciamiento de su padre con sus hermanos, la herencia de Paquirri…—. Eso sí, la nieta de Cayetana de Alba no ha tenido problema en ponerse delante de la cámara cuando se trata de hablar sobre sus proyectos profesionales —e incluso ha llegado a bromear con su soltería o sus planes de formar una familia—.

Cuando cumplió la mayoría de edad, lo cierto es que siempre ha interesado y mucho la vida sentimental de Tana. A sus 26 años, la joven tiene un amplio currículum amoroso y, lo más probable, es que no le hayan faltado pretendientes. Sin embargo, y tras varios años de noviazgo con Manuel Vega, ahora la hija de Francisco Rivera ha encontrado el amor en Roca Rey, al que conoce desde hace varios años en calidad de amigo.

Tras salir a la luz su relación, se convirtieron en el foco de atención —y no solo por la buena pareja que hacen o por la intrahistoria de sus inicios—. Pocos días después de que se destapase su idilio, Tana presenció en vivo y en directo la grave cogida de Roca Rey en La Maestranza de Sevilla. Entonces, el rostro de la joven hablaba por sí solo, aunque quiso vivir ese tenso momento con calma y con la esperanza de que todo iría bien.

Ahora, con el torero fuera de peligro y en plena rehabilitación para volver a los ruedos cuanto antes, Tana ha retomado su agenda. La joven ha aparecido en Madrid para apoyar el debut de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, como diseñadora. La hija de Cayetana de Alba ha hecho una cápsula con la firma Antik Batik, que ha presentado en un conocido restaurante de sushi de Madrid.

Una presentación en la que ha estado presente parte del matriarcado de su familia. Entre ellas, Bárbara Mirjan y Sofía Palazuelo, que seguro han estado muy pendientes de Tana durante el ingreso de su pareja y con la que seguro, este pasado miércoles 6 de mayo brindaron por todo lo bueno que rodea a la Casa de Alba en este 2026 marcado por el centenario de la duquesa de Alba.