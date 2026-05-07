Scarlett Johansson protagonizará ‘Scapegoat’, lo nuevo de Ari Aster con A24

Hace ya ocho años del estreno de Hereditary y desde entonces, la carrera de Ari Aster no ha conseguido remontar aquella obra maestra del folk horror. Porque aunque después Midsommar funcionó bien en la recepción del público y en la acogida de la crítica, la filmografía del cineasta norteamericano jamás volvió a igualar la excelencia de su ópera prima. Más bien todo lo contrario. La empeoró con desastres comerciales y el desapego de una prensa especializada que siempre ha mantenido unas expectativas elevadas respecto a su capacidad autoral. A pesar de dichos traspiés, representados en la ejecución de filmes como Beau tiene miedo y la reciente Eddington, el estudio A24 sigue apostando por el talento de este neoyorquino de 39 años que todavía mantiene el interés colaborativo de las grandes estrellas de Hollywood. Tanto como para que Scarlett Johansson sea la cara visible de Scapegoat, su próxima película con el sello independiente.

Como viene siendo habitual en su modus operandi, Aster dirigirá, escribirá y producirá este proyecto que todavía no tiene siquiera una sinopsis oficial. Bajo su productora personal Square Peg y su socio, Lars Knudsen, los medios del otro lado del charco han inferido la idea de que la actriz de Match Point (2005) fue desde el principio la primera opción del realizador. Consolidando de nuevo esa apetencia de acumular grandes nombres en los carteles de sus proyectos.

Desde su debut, artistas de la talla de Toni Collette, Gabriel Byrne, Joaquin Phoenix, Florence Pugh, Pedro Pascal, Austin Butler o Emma Stone han dado vida a los personajes de sus historias y ahora, Johansson será el primer rostro de una cinta de la que ni siquiera conocemos la temática.

‘Scapegoat’: otro proyecto en la ajetreada agenda de Johansson

Medios como IndieWire o Deadline fueron los primeros en informar de la noticia con una Johansson que mantiene una agenda cargada de producciones relevantes. La actriz de ascendencia danesa estará en la secuela de El exorcista de Mike Flanagan, en la secuela de The Batman con Robert Pattinson y presentará en pocos días en Cannes Paper Tiger, una de las principales candidatas a la Palma de Oro.

El ritmo de la intérprete es impresionante, combinando el pasado año blockbuster comerciales de la talla de Jurassic World: El renacer con apuestas de corte personal y solipsista como La trama fenicia de Wes Anderson. De hecho, hasta hace bien poco, Johansson ostentaba el título de ser la estrella de cine femenina con mayor recaudación en la taquilla, pero Zoe Saldaña se lo arrebató tras el estreno de la última entrega de la saga Avatar.

Aun así, el conjunto de su currículum fílmico ha acumulado ya unos 15.000 millones de dólares recaudados en la cartelera. ¿Será Scapegoat el punto de inflexión comercial que Aster necesita en su trayectoria? ¿Conseguirá aunar el suficiente dinero para devolver a Johansson a la cima del box office internacional?

Aster sigue ejerciendo como productor

Combinando su faceta de autor y los preparativos para llevar a cabo Scapegoat, Ari Aster sigue siendo uno de los productores ejecutivos vertebrales de A24. Bajo su supervisión, en pocas semanas veremos The Drama y próximamente seremos testigos de otros estrenos marcados por su labor en los despachos, como la existencia de un título de animación sobre el cuento de Hansel y Gretel, la serie de televisión Lonely Hearts Club o Primetime, un drama periodístico que protagonizará Robert Pattinson.

Sin una fecha oficial de estreno, Scapegoat podría llegar a los cines a finales de 2027.