A24 pone fecha a la adaptación cinematográfica más ambiciosa de un videojuego: una aventura épica que romperá la taquilla

Puede que la mayoría de fans del mundo de los videojuegos esperen con expectación las nuevas versiones fílmicas de títulos como Resident Evil o la próxima y descarada adaptación de Street Fighter. Sin embargo, ninguna de ellas posee en el germen de su idea, la ambición épica de lo próximo de A24: Elden Ring pretende ser la historia más grande del estudio con un rodaje en IMAX que llegará a las salas en 2028. Una versión de acción real compleja, donde el responsable de títulos como Aniquilación o Civil Awar, Alex Garland, asume la dirección de un rodaje que comenzará esta misma primavera.

Para hacernos una idea de la valentía y desafió que A24 asume con Elden Ring, tan sólo hace falta comprender el reto técnico y logístico de utilizar este tipo de cámaras pesadas, donde una grabación de apenas 3 minutos puede llegar a costar miles de dólares. El resultado eso sí, responde a todo lo que la experiencia cinematográfica actual debería ofrecer. Una relación de aspecto con la imagen espectacular con un impacto visual único y completamente inmersivo. Y eso es lo que de seguro debe ofrecer relato fantástico de proporciones tan gigantescas como fue el mundo creado mano a mano, entre Hidetaka Miyazaki y el creador de Juego de Tronos, George R.R. Martin para el videojuego publicado en 2022 por Bandai Namco.

A24 lo apuesta todo por ‘Elden Ring’

En sus inicios, A24 fue un sello independiente que manejaba presupuestos moderados, apostando de manera sideral por la independencia creativa de sus cineastas. Modelo de trabajo que le llevó a alcanzar la cima de los Oscar en dos ocasiones; con Moonlight en 2017 y con Todo a la vez en todas partes en 2023. Pero ahora, con inversiones como esta, muchos dudan de poder seguir catalogando a la marca como un espacio necesariamente diferente al mundo de las majors.

El guion corre de las manos del propio Garland, quien antes de ser director, tuvo toda una carrera brillante en el campo de la escritura firmando los libretos de producciones de la talla de 28 días después (2022), Sunshine (2007) y Nunca me abandones (2010). Aparte de las evidentes dificultades en el despliegue visual y artístico necesario para recrear el mundo de Elden Ring, el tratamiento del argumento es también un punto crucial para el éxito del proyecto en la gran pantalla. Pues el videojuego no narra una historia desde un punto de vista convencional. Elden Ring tiene una sinopsis críptica que sólo se comprende si uno se pone a leer las descripciones de los objetos priorizando una narrativa ambiental y la propia aventura. Trasladar esa idea a un desarrollo prosístico audiovisual es un camino arduo y no exento de riesgos.

Por eso, todavía desconocemos el punto de partida de la historia. Sí que sabemos en cambio, que Garland volverá a contar con alguno de sus actores habituales. Desde Cailee Spaeny a Nick Offerman, pasando por Sonoya Mizuno. Ben Whishaw, Kit Connor, Tom Burke, Jonathan Pryce, Ruby Cruz y Havana Rose Liu completan el elenco principal.

Garland es un fanático del videojuego

Por lo que cuenta IndieWire, Garland es un fan del videojuego original y llegó a presentar él mismo la idea del proyecto frente a A24. La verdadera prueba no será tanto en el apartado espectacular de sus imágenes, sino en saber si el cineasta y guionista británico sabe aportar coherencia a una epopeya que se fundamenta principalmente en la aventura y el desafió de la propia experiencia combativa de los jugadores.

The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.

Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt — ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026

A24 estrenará Elden Ring en los cines de todo el mundo el 3 de marzo de 2028.