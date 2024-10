Andrew Garfield no quiere segundas partes: el actor no desea volver a esta esperada secuela

Andrew Garfield ha dejado claro en más de una ocasión que su etapa como Spider-Man se ha terminado. Algo que nos tomaríamos en serio si el actor no hubiese mentido durante todo un año sobre su implicación en Spider-Man: No way home. Aunque en cierto sentido es verdad que como intérprete quedó bastante «marcado» después de su fallida trilogía en la que asumió el rol del vecino y amigo de Nueva York y después, en su carrera no lo hemos visto implicado en ninguna propiedad intelectual más allá de esa última unión de los tres hombres araña que nos brindó Jon Watts. Sin embargo, la noticia reciente que ha dado la estrella para tristeza de todos los cinéfilos es que tampoco volvería a la hipotética secuela del papel que le valió el reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Hablamos cómo no de La red social. La adaptación que narraba el origen de Facebook fue un gigantesco salto profesional para el californiano. Y eso que antes de asumir el rol de Eduardo Saverin, Garfield ya se había puesto a las órdenes de Robert Redford en Leones por corderos y había ganado el BAFTA a Mejor actor principal en TV por Boy A. Pero, tras coprotagonizar el drama distópico Nunca me abandones junto a Keira Knightley y Carey Mulligan, a la estrella incipiente todavía le faltaba dar el salto hacia un personaje que robase todas las miradas de Hollywood. Mérito que encontró de sobra dando vida al mejor amigo de Mark Zuckerberg en el filme de David Fincher y logrando, una nominación a los Globos de Oro. Los Oscar no terminarían tan convencidos, pero el objetivo estaba cumplido: había nacido una nueva estrella. Ahora, con el guionista Aaron Sorkin barajando una hipotética secuela, resultaba inevitable que se le terminase preguntando al actor si querría regresar a la piel de Saverin. Desgraciadamente para los fans, el «no» ha sido bastante rotundo.

Andrew Garfield no volvería a la secuela

Andrew Garfield se encuentra promocionando Vivir el momento, su última película junto a Florence Pugh y A24 presentada en el pasado Festival de Cine de Toronto. Una agenda complicada a la que en 2025 le acompañará Voyagers de Sebastian Lelio e Instrumental de James Marsh, por lo que a no ser que nos haya vuelto a esconder su vuelta a Marvel, estas tres serán las únicas ocasiones en las que por el momento, le veremos en la gran pantalla.

¿Podría tener un cameo en una hipotética La red social 2? ¿Volvería para asumir la caracterización de un Saverin más maduro? Garfield valoró el trabajo y la genialidad de Sorkin, pero parece tener bastante claro que ya no existe un interés real en seguir explorando la vida posterior del traicionado millonario.

«Creo que cualquier cosa que haga Aaron (Sorkin) será realmente poderosa e interesante, y si se siente atraído por un tema, sabes que tiene algo de jugo. Me entusiasma (la idea de una secuela). No me imagino que sería parte de ello porque creo que Eduardo (Saverin) simplemente vive sus miles de millones en Singapur», le explicaba en una reciente entrevista a la revista Esquire. Después, añadió en tono de broma que aunque el público piense que en la historia lastimaron anímicamente a su personaje, en realidad se trata de un millonario que vive sin preocupaciones, mientras que él tiene que estar hablando de sí mismo con «un grupo de extraños».

¿De qué tratará ‘La red social 2’?

De momento no existe una confirmación oficial, más allá de la idea del guionista de El ala oeste de la Casa Blanca. Por lo que sabemos, el ganador del Oscar le señaló en 2021 a THR que quería escribir un libreto donde se expusiese «el lado oscuro» de Facebook. En cambio, algunos meses más tarde su discurso se centró en explicar que quería reflejar una historia que hablase sobre cómo la red social había contribuido en gran medida al asalto al Capitolio del 6 de enero.

La red social cumplió hace escasos días 14 años y dentro de la vorágine de secuelas tardías en la que vivimos hoy en día, no sería nada extraño terminar viendo una segunda parte dirigida por el propio Sorkin. Andrew Garfield explicó con anterioridad que colaborar con el escritor y cineasta era como «el paraíso», pues representa la figura del gran dramaturgo de nuestra época.

Mientras esperamos para ver sí La red social 2 finalmente se materializa, a Garfield podremos verlo en un nuevo papel cuando el 3 de enero de 2025 cuando estrene Vivir el momento.