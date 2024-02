«¡No lo digas!»: Clara Galle desvela, por error, su dirección de mail en ‘La Resistencia’

Clara Galle ha vuelto a La Resistencia como invitada, aunque esta vez en solitario para hablar de A través de de tu mirada, la tercera película que protagoniza en Netflix basada en la saga de novelas de Miriam Godoy. En la entrevista ha caído en las redes de Broncano y su equipo, que han conseguido que diga su dirección personal de mail ante las cámaras.

Para ir al programa de Movistar Plus+ hay que estar preparado para cualquier cosa, tanto que si se baja la guardia en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Es lo que le ocurrió a la intérprete navarra, que se olvidó de que estaba en un programa de televisión y dio datos personales.

Aprovechando que entre el público había un experto en ciberseguridad, con el nombre de Franco, Broncano le ha preguntado cuál sería la cuenta que le provocaría más problemas si alguien consiguiese entrar sin su permiso. Al tratarse de una persona conocida en todo el mundo gracias a su papel en la plataforma de streaming, es cierto el peligro que corre de que le puedan hackear alguna de sus cuentas.

Ha dicho que en el correo electrónico y, sin que nadie se lo preguntase, ha desvelado ante las cámaras la dirección completa de su cuenta personal: «Se llama…». Por suerte, Broncano y los suyos han decidido poner un pitido para que no se escucha y pixelar los labios para que nadie pueda leerlos y sacar la dirección, una imprudencia que le ha podido costar caro. Aunque los espectadores no la han escuchado, todos los presentes en el teatro en el que se graba el programa sí.

Pánico en La Resistencia por estos datos

Mientras todos se reían por la surrealista situación que se acababa de producir, el presentador se ha alarmado y ha tratado de pararla, pero ha sido demasiado tarde: «¡No lo digas!». El experto en seguridad también ha dado su opinión, dejando claro que lo que acababa de hacer era «muy peligroso» después de explicar que tiene la misma contraseña para todas sus cuentas porque así no se olvida de ellas.

Mientras, el coordinador de guion del programa no ha tardado demasiado en poner en pantalla su dirección de correo para hacer algunos intentos de entrar en su buzón de Gmail. Completamente presa de los nervios, la invitada de La Resistencia ha continuado dando pistas como el nombre de su mascota, pero las alarmas se han encendido cuando ha dicho que se trata de otra más importante: «No la puedo decir por qué he utilizado la misma para todo. Mi pin del banco es el primer día que me di un beso, es una fecha».

🤦🏼‍♀️@claaragalle la lía con su email Hemos puesto pitidos porque seguro que alguien acaba averiguando hasta el PIN de su cuenta bancaria. pic.twitter.com/MP3YXxJ1hp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 26, 2024

Lejos de parar, han continuado sonsacando información sin que Clara parase el juego, hasta que ha llegado a un punto en el que ha desvelado que su clave es la fecha en la que se dio su primer beso. En ese momento, Grison le advirtió de que la persona con la que se dio aquel primer beso sí se acordará, aunque ella ha confiado en que no.

«Tranquilos, que casi lo tenemos», ha dicho el presentador ante más pistas que ha dado la invitada, que no podía parar de meter la pata. «Sería en el 2016, que tenías 14 años… y supongo que en primavera. En mayo pudo ser», ha insistido antes de prometer que «hacemos una prueba más y ya».

Tras tres intentos de acertar la contraseña correcta han decidido parar, los justos antes de bloquear su cuenta a Clara Galle, que tendrá que tener cuidado de no fallar ni una sola vez al volver a entrar a su dirección de mail o tendrá que cambiar su contraseña, algo que no le gustaría para nada.