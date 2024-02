Kerem Bürsin responde a la pregunta sexual de ‘La Resistencia’ y David Broncano hace una confesión

El pasado jueves 22 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo programa de La Resistencia en Movistar Plus+. En esta ocasión, el espacio presentado por David Broncano recibió a uno de los actores turcos más reconocidos en todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de Kerem Bürsin.

El modelo de 36 años saltó a la fama en nuestro país por ficciones como Love is in the air, donde interpretó al empresario Serkan Bolat. Su historia de amor con Eda Yildiz marcó un antes y un después en la vida de muchísimas personas. Tras hablar de los diversos proyectos en los que está inmerso, Kerem Bürsin se vio sorprendido por David Broncano.

Igual tú no ves series turcas, pero es una locura la de gente enganchada que hay. Meterte con una es como rajar en Twitter de un grupo de k pop. pic.twitter.com/4AqIGy6lRU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 22, 2024

¿El motivo? El presentador de La Resistencia le hizo las dos preguntas clásicas del programa. Por un lado, la cantidad de dinero que tiene en el banco y, por otro lado, el número de relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días. Como era de esperar, el actor se quedó completamente sin palabras.

Respecto a la primera pregunta, la del dinero, Kerem Bürsin aseguró que desconocía por completo cuál era el dato. Es más, no dudó en proponer a David Broncano que llamase a su padre para descubrirlo. Acto seguido, le lanzó una pregunta: «¿Tú sabes cuánto tienes tú?», a lo que el presentador respondió: «Por supuesto».

En cuanto a la cuestión del número de relaciones sexuales que había mantenido en los últimos 30 días, el actor turco se quedó sorprendido. ¡No podía parar de reír! Y todo porque no esperaba que le fuera a preguntar algo así. Por fortuna para él, consiguió darle la vuelta a la situación, al hacerle las mismas preguntas al presentador.

Nosotros porque ya estamos acostumbrados a las Preguntas Clásicas pero cuando vienen estrellas de fuera, es normal que no entiendan por dónde le vienen. pic.twitter.com/QTE2WfDlLG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 22, 2024

Después de que el invitado quisiera saber si estaba casado, David Broncano le explicó que tenía una relación sentimental con una actriz y que tenían sexo cada mañana. Kerem Bürsin respondió lo siguiente: «¡Bien por ti!». En ese preciso instante, el conductor de La Resistencia acabó haciendo una sorprendente confesión que no dejó indiferente a nadie.

«Todas las mañanas abro la ventana, siento el viento, hacemos el amor y nos unimos a la Madre Naturaleza», aseguró, algo que sorprendió al turco. Fue entonces cuando Broncano se explicó: «Tenemos un arenero (para gatos) en la habitación y siempre hacemos el amor ahí». El actor no podía parar de reír, ya que no estaba dando crédito a lo que estaba escuchando.

Fue entonces cuando quiso hacer una recomendación muy concreta al presentador de La Resistencia. ¿En qué consistía, exactamente? En hacer el amor en la ducha. Entre otras cuestiones, porque «es más limpio», reconoció. Estamos completamente convencidos de que Kerem se lo pasó en grande en el programa de Movistar Plus+. ¡Seguro que no olvidará esta entrevista!