Adriana Torrebejano se sincera en ‘La Resistencia’ sobre el sexo: «De lunes a viernes soy una seta»

Adriana Torrebejano ha regresado a La Resistencia. La actriz catalana volvió a reencontrarse con David Broncano y todo su equipo para presentar el nuevo proyecto cinematográfico en el que se ha embarcado. De esta manera, ha hablado de Políticamente incorrectos, la nueva comedia inspirada en el panorama político actual.

Como ya es habitual en el show televisivo, la invitada tuvo que responder a las preguntas clásicas del formato: cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en los últimos 30 días. Ante ello, la actriz no ha dudado en bromear con lo repetitivas que eran las cuestiones realizadas en el programa. «Eres muy pesado. Hay que cambiarlas», le dijo a Broncano.

Seis años después, ha vuelto @torrebe, ¡¡y sirviendo ̷c̷o̷ñ̷o̷ fruta 🍇!! pic.twitter.com/v6DK8Z09pJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 21, 2024

Como suele suceder con los invitados que asisten a La Resistencia, Adriana Torrebejano también intentó escabullirse de las preguntas. «No lo voy a decir», señaló tímidamente. Pero, ante la insistencia de Broncano, la actriz intentó disminuir las expectativas respecto al dinero que tiene en el banco. «El otro día me llevé un susto porque vino Eva Soriano, que ambas trabajamos mucho. Ella dijo que tenía un millón. Ya te digo que yo no», reveló.

Fue entonces cuando la artista acabó realizando una comparativa entre su dinero y la política. «Podríamos decir que tengo más que lo que costó la mascletá de Madrid. Y menos que lo que cuesta el Falcon en un año», declaró. Por lo tanto, y según los cálculos, Adriana Torrebejano tendría un patrimonio que oscila entre casi 46.000 y nueves millones de euros.

Por otro lado, y respecto a las relaciones sexuales que ha tenido durante el último mes, la actriz no tuvo tanto reparo. Eso sí, no dudó en señalar que le parecía muy sospechoso que todos los invitados que acudían al show tuviesen una vida sexual completamente intensa y arrolladora. «Voy a ser honesta. Porque aquí viene la gente y folla muchísimo», dijo con humor.

Torrebejano se ha sincerado y ha dejado caer que su vida sexual no es la más cotidiana del mundo, pero que no se puede quejar. Pues, su ajetreada agenda de trabajo y los complicados horarios que tienen les dificultan el tener más tiempo de pareja. «Trabajo mucho y me voy muy pronto de casa. Me voy y está dormido, y llego y está dormido», comenzó explicando.

Debido a ello, la actriz de 32 años ha explicado que los momentos íntimos junto a su pareja tienen lugar los fines de semana porque es cuando más tiempo tienen. «Podría decir entre lunes y viernes puedo ser una señora de 95 años. Soy una seta. Luego, de sábado a domingo soy una cachonda de 20 años», sentenció. Unas palabras muy específicas con las que se ganó las risas de todo el público del programa.