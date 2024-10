Joaquín Prat contra Errejón: «Se ha limpiado el culo con la bandera feminista»

Joaquín Prat, presentador de Vamos a ver (Telecinco), ha cargado duramente contra Íñigo Errejón, después de que el ex líder de Más País fuese acusado de agresión sexual y dimitiera como portavoz de Sumar. El comunicador de Mediaset ha dejado clara su postura en pleno directo, mientras hablaba con Cristina Fallarás, la periodista que publicó las primeras acusaciones contra Errejón: «Consejos vendo que para mí no tengo. Ni los tengo ni los aplico. He cogido la bandera del feminismo y en cuanto me he bajado de la tribuna del Congreso o me he bajado del escaño, me he limpiado el culo con ella». Un día antes, Ana Rosa Quintana, desde TardeAR, también se mojó en este asunto y dijo: «Tiene un problema y es un señor que lleva muchos años con la bandera contra los malos tratos y del feminismo».

Íñigo Errejón, quien hasta ahora se desempeñaba como portavoz de Sumar en el Congreso, ha anunciado este jueves, 24 de octubre, su decisión de renunciar a su escaño y abandonar la política. Esta decisión llega en medio de múltiples acusaciones de acoso sexual y violencia machista en su contra. La renuncia se produce tras la divulgación de una denuncia anónima por parte de la periodista Cristina Fallarás, en la que se describen varios episodios de presunto acoso por parte de Errejón. Además, a todo esto se suma la denuncia interpuesta por la actriz y presentadora Elisa Mouliaá contra el ya ex político por un acto de violencia machista .

Un día antes, en TardeAR también se habló del tema y Ana Rosa Quintana dejó clara su opinión sobre Errejón: «Tiene un problema y es un señor que lleva muchos años con la bandera contra los malos tratos y del feminismo». Además, la presentadora lanzó una crítica al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios :»Esto es lo que le faltaba a la coalición».

La denuncia Elisa Mouliaá

Como ha recogido esta mañana OKDIARIO, La actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha presentado este viernes una denuncia ante la Policía Nacional por el acto de violencia machista que habría sufrido por parte de Íñigo Errejón, quien fuera portavoz de Sumar y ex líder de Más País.

Los hechos que relata la artista ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron lugar a finales del mes de septiembre del año 2021, según indica el escrito. Llevaban un año hablando por redes sociales y, en el día de los hechos, Errejón la invitó a la presentación de su libro. Posteriormente, tomaron unas cervezas y Mouliaá le invitó a una fiesta con amigos de ella

Entre otras cosas, según la denuncia, la actriz relata que Errejón «la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa. El denunciado cerró con pestillo la puerta, para impedir que la dicente pudiese escapar, comenzando a besar y a tocar a la dicente por distintas partes de su cuerpo, sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos. Le llegó a quitar el sujetador al tiempo que le decía frases lascivas del tipo cómo me pones, todos estos hechos ocurrieron sin el consentimiento de la declarante. Acto seguido empujó a la dicente sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante».