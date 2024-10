La cascada de vídeos y tuits que retratan el falso feminismo de Íñigo Errejón: «Yo sí te creo»

El inesperado anuncio de Íñigo Errejón, hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados y líder de Más País, de que abandona la política después de que se le haya vinculado con casos de violencia machista ha desencadenado una cascada de vídeos y tuits recordando su falso feminismo. La periodista Cristina Fallarás reveló este miércoles varias denuncias anónimas, en las que tampoco se cita a Errejón, contra un «político muy conocido» de Madrid que los mensajes definían como «indignado social». En Sumar no han tardado en atar cabos y relacionar los mensajes con el fundador de Podemos, que ha dimitido este jueves.

Las redes también han hecho su trabajo y pocas horas después del anuncio, los usuarios de X, antes Twitter, han recordado algunos de los momentos en los que Errejón ha mostrado una falsa faceta feminista de cara al público. El ya ex político se ha pronunciado en muchas ocasiones en contra de la violencia machista. «Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo. #YoSíTeCreo», publicó Errejón en su día en sus redes.

Algunas de las denuncias publicadas por Fallarás apuntan a «un trato inapropiado» por parte de Errejón, que supuestamente «puede calificarse de acoso sexual» y le señalan como «un maltratador psicológico». Los testimonios incluso aseguran a la periodista que el portavoz de Sumar habría «agredido sexualmente a mujeres durante años, y que esto se había denunciado a nivel interno» en el partido y «nunca se hizo nada».

El propio Errejón publicó un tuit en 2021 contra la violación tras los audios de Estíbaliz Palma, la ex comisaria de la Policía Nacional de Pontevedra que dijo que a las independentistas les gustaría que las violase un antidisturbios. «La violación no es ninguna broma. Es tan repugnante oír estas declaraciones de la hasta hace pocas horas comisaria jefe de Pontevedra como las risas de fondo. Asco», dijo el ex portavoz de Sumar.

La hipocresía de Errejón se vuelve más evidente al recordar una publicación sobre la serie Nevenka, basada en la vivencia de Nevenka Fernández, ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, que en 2001 denunció por acoso sexual al alcalde Ismael Álvarez. Esta denuncia acabó con la primera condena a un cargo político en España por acoso sexual. «Ayer me vi del tirón #Nevenka. Golpea su soledad y su coraje. Quizás sin saberlo, libró una batalla más de esa «revolución larga» que es el feminismo, la fuerza igualitaria y democratizadora más importante hoy en nuestro país. Debería verse en institutos», dijo Errejón en 2021.

Errejón se ha llenado la boca durante muchos años insistiendo en su defensa del feminismo y los derechos de las mujeres. Y lo ha hecho desde todo tipo de escenarios. «El feminismo es el movimiento igualitarista más importante de nuestro tiempo», dijo desde el Congreso de los Diputados en 2022 mientras presentaba medidas que consideraba feministas.

En otra publicación, también en 2022, Errejón se hacía eco de la noticia de que en España se cometían seis violaciones al día. «Se llama violencia sistemática contras las mujeres. Hay que nombrarla y poner recursos y educación desde pequeños para combatirla», decía el fundador de Podemos.