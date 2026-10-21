Ana Terradillos se moja sobre PP, Vox y PSOE y lanza un aviso antes del 29-N: «Todavía quedan bombas»

«Todavía pueden quedar bombas informativas». Ana Terradillos no da por cerrado el escenario político de cara a las próximas elecciones y cree que la campaña aún puede traer sorpresas. La presentadora de La mirada crítica ha compartido su análisis con COOL durante la presentación en Madrid de El Marqués, 1985, un evento al que también han acudido Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo e Ion Aramendi, entre otros rostros de Mediaset. En su conversación con este medio, la periodista ha valorado los movimientos del Partido Popular y Vox, los retos del PSOE y un clima político que, a su juicio, todavía puede dar mucho que hablar hasta el mismo 29 de noviembre.

En su análisis, Terradillos ha puesto el foco en la relación entre el Partido Popular y Vox, dos formaciones que, según considera, parecen haber definido ya su estrategia de colaboración. «Parece que el Partido Popular y Vox ya se han desnudado, van a ir de la mano. De eso no hay duda», ha afirmado. La periodista cree que este entendimiento será una de las claves del escenario político, aunque considera que todavía quedan cuestiones por despejar. En cuanto al Partido Socialista, ha señalado que uno de sus principales retos será quedar como primera fuerza política, especialmente ante las dificultades que, en su opinión, podría encontrar para volver a formar una coalición de Gobierno. «Yo creo que el reto del Partido Socialista, que tiene muy difícil volver a formar una coalición, es quedar como primera fuerza política», ha explicado. De este modo, la presentadora ha dibujado un escenario en el que las alianzas y la posición de cada partido serán determinantes para entender la evolución de la batalla electoral.

Precisamente, esa incertidumbre es la que lleva a la periodista a no dar por cerrada la campaña y a advertir de que todavía podrían producirse revelaciones de calado antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. «Fíjate, es que yo creo que todavía pueden quedar bombas informativas», ha asegurado durante su conversación con COOL. Terradillos considera que la confrontación ya está marcando el clima político y que aún podrían aparecer informaciones capaces de centrar el debate público. «No va a ser una campaña sucia, la está siendo ya y eso nos puede llevar a… bueno, a que haya alguna bomba informativa. No la descarto», ha añadido. La presentadora, no obstante, no ha concretado a qué tipo de informaciones se refiere ni ha señalado a ningún partido o dirigente en particular, por lo que su advertencia queda en el terreno de las posibles sorpresas que, a su juicio, aún puede deparar la carrera electoral.

La rutina de Ana Terradillos cada mañana

Más allá de su análisis político, la entrevista también ha permitido conocer el lado más personal de la periodista y cómo se organiza para afrontar cada jornada al frente de La mirada crítica. Su despertador suena a las 4:30 de la mañana, una hora a la que comienza el día para preparar su llegada al plató de Telecinco. Antes de ponerse manos a la obra con la actualidad, Terradillos dedica unos 20 minutos a hacer ejercicio, un hábito que ha compartido con COOL al hablar de su rutina diaria. Un madrugón exigente que forma parte de las obligaciones de un programa matinal, en el que la última hora informativa obliga a empezar a trabajar cuando buena parte de la audiencia todavía duerme.

Pese a este horario, la presentadora se ha mostrado satisfecha con la evolución del espacio televisivo y con el momento profesional que atraviesa. Al preguntarle por la marcha del programa, ha resumido su valoración con una expresión contundente: «Va como un cohete». Terradillos afronta esta etapa con ganas de seguir trabajando y consolidando el formato, en una temporada en la que la política y la actualidad nacional tienen un peso destacado.