Marvel vuelve a coronarse en la cima histórica de la taquilla gracias al reestreno de ‘Vengadores: Endgame’

La cartelera veraniega nos ha traído taquillazos impepinables a la altura de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Sin embargo, el mayor hito histórico para el ranking de la exhibición mundial se ha producido este mismo fin de semana. El reestreno de Vengadores: Endgame le ha devuelto a Marvel el reinado del box office global: con 2.959 millones de dólares recaudados, acaba de superar el liderazgo de Avatar.

La cinta de James Cameron, la cual también había regresado al patio de butacas en dos ocasiones, mantenía ese primer puesto desde marzo de 2021, gracias a su reestreno en China. Aunque antes ya había dominado el top de forma ininterrumpida durante casi una década, con un grueso económico total que hoy se sitúa en 2.923 millones de dólares. Este 2026, el podio también se ha visto transformado por abajo. El cuarto largometraje en solitario de Tom Holland como el Hombre Araña entró de lleno en la lista y ascendió rápidamente hasta el tercer puesto, superando a la secuela de Avatar, El sentido del agua y dejando bastante atrás la adaptación de Homero de Christopher Nolan, la cual se ha quedado a muy poco de entrar en el top 10 de las películas más taquilleras de la industria.

‘Vengadores: Endgame’ vuelve a conquistar el histórico de la taquilla

Los hermanos Anthony y Joe Russo explicaron hace algunos meses que el nuevo montaje de Endgame, subtitulado Encore para la ocasión, iba a ser casi de obligado visionado para aquellos que quisiesen entender Vengadores: Doomsday, el gran evento con el que la casa de las ideas pretende cerrar el calendario cinematográfico.

Endgame: Encore añade cuatro minutos de nuevo metraje inédito, repartidos en cuatro nuevas escenas, las cuales se grabaron durante el rodaje de Doomsday, generando un puente narrativo a priori imprescindible para entender el colapso del multiverso y la creación del nuevo villano, el doctor Doom (Robert Downey Jr.). Un contenido que sólo puede verse en los formatos IMAX y en el Infinity Vision, pues aquellos que la hayan visto en la visión digital, únicamente dispondrán de un minuto extra a lo que los fans ya conocen.

¿Qué podemos esperar de ‘Vengadores: Doomsday’?

Al igual que Avatar, Endgame y Spider-Man: Brand New Day, Vengadores: Doomsday busca ser un fenómeno en la cartelera mundial. La reunión superheroica supone un termómetro clave para que la casa de las ideas pueda medir la expectación del género. Pero sobre todo, es un lanzamiento sumamente arriesgado debido a la inversión financiera que la sostiene. La próxima película de los Russo ha costado unos 700 millones de dólares, lo que la obliga a obtener al menos una taquilla de 1.000 millones para cubrir lo invertido.

Todavía no existe una sinopsis oficial, pero por lo que hemos podido ver en los adelantos promocionales, la trama girará en torno al enfrentamiento de los superhéroes frente al doctor Doom, quien desafiará a todo el multiverso, desencadenando un conflicto que tendrá su colisión final en Vengadores: Secret Wars en 2027.

Con un elenco repleto formado por las estrellas de siempre, Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd y compañía, y nuevas caras como Los 4 Fantásticos y los Thunderbolts, Vengadores Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de diciembre.