La familia de Diana de Gales se ha convertido en inesperada protagonista de un dramático suceso que nada tiene que ver con la primera esposa del rey Carlos III. Estamos acostumbrados a que el apellido Spencer nos remita directamente a la historia de la malograda princesa o, como mucho, a la vida de su hermano. El actual conde Spencer acapara la atención de los medios de manera recurrente por su vida personal o por su carrera literaria, sobre todo, a raíz de su último libro, en el que desvela episodios dramáticos de su infancia. Sin embargo, esta vez ni la princesa ni su hermano son el foco del escándalo que rodea a la familia en los últimos días. La policía ha informado de que el duque de Marlborough, Charles James Spencer Churchill, ha sido acusado de un triple estrangulamiento.

El duque que tiene 70 años y es primo lejano de Lady Di y de su hermano, fue arrestado en mayo de 2024 después de una exhaustiva investigación. Se le detuvo por haber intentado estrangular a una persona en Woodstock. Ha sido ahora cuando se ha citado al aristócrata a comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Oxford.

El príncipe Harry con su tío Charles Spencer. (Foto: Gtres).

A pesar de que se le detuvo en la primavera de 2024, los cargos que se le imputan ocurrieron a lo largo de dos años, entre 2022 y 2024. Los datos de la presunta víctima no han sido publicados, tampoco las circunstancias en las que produjeron los hechos dado que el procedimiento judicial aún sigue en curso.

La oveja negra de la familia

Charles James Spencer-Churchill heredó el título de duque de Marlborough en 2014 tras la muerte de su padre. Antes de eso ostentaba el de marqués de Blandford. El primo de Lady Di ha estado casado en dos ocasiones y en el pasado su padre ya se refirió a él como una oveja negra: «Creo que en todas las familias hay ovejas negras, y eso no es nada nuevo», dijo el anterior duque de Marlborough.

En los años 90, Jamie Blandford -como se le conocía antes de heredar su actual título- fue acusado de falsificar recetas médicas y llegó a pasar un breve período en prisión a consecuencia de este comportamiento. Esto no hizo que cambiara de actitud sino que en 2007 volvió a pasar por la cárcel por conducción temeraria y se le retiró el permiso de conducción. No obstante, en los últimos años había conseguido limpiar su imagen, ya que en 2021 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Woodstock.

Una finca histórica

El nombre del duque de Marlborough está muy vinculado a uno de los palacios más importantes del Reino Unido. Se trata del Palacio de Blenheim, una finca de más de 300 años de historia y en la que nació el que fuer primer ministro Winston Churschill, uno de sus antepasados.

En la actualidad la finca no es propiedad de la familia, sino que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco durante la etapa del anterior duque de Marlborough, que recurrió a los tribunales para que su polémico hijo no heredara la casa.