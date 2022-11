Así es Isabel, la espectacular futbolista de 18 años que ha conquistado a Haaland

Erling Haaland no está en Qatar porque Noruega no se clasificó para el Mundial. El delantero ha disfrutado de unos días de vacaciones en Marbella y ha sido pillado con la que sería su nueva novia. El jugador del Manchester City fue visto y fotografiado paseando con la joven Isabel Haugseng Johansen, también futbolista noruega de 18 años, una chica de su círculo íntimo de amigos de toda la vida con la que el roce ha hecho el cariño.

Ambos se conocieron gracias al Bryne Fotballklubb, donde Isabel es una de las jugadoras del equipo femenino. Según cuentan, es una de las futbolistas más prometedoras. Haaland quería a alguien en su vida con quien sentirse a gusto, con los pies en la tierra y en quien pudiera confiar plenamente, y en un mundo en el que muchas personas se acercan por conveniencia, Isabel no lo es.

#ErlingHaaland was spotted out and about with his footballer girlfriend #IsabelHaugsengJohansen in Marbella. #ManchesterCity pic.twitter.com/InOOxIDFhz — It’s a Wag Wag World (@ItsAWagWagWorld) November 24, 2022

Con motivo del parón a raíz de la cita mundialista en Qatar, el jugador se ha trasladado hasta Marbella para disfrutar de unos días de desconexión en compañía de esta joven noruega. Ambos permanecen durante estas jornadas en la espectacular mansión que Haaland posee en propiedad en dicha localidad. “Está enamorado”, dicen los amigos del futbolista en declaraciones recogidas por The Sun.

La pareja tiene amigos en común después de crecer juntos en Bryne y ambos jugaron para el equipo de fútbol local. Haaland rápidamente se fue y desde entonces su carrera ha sido meteórica, pero no se ha olvidado de sus orígenes, y prueba de ello es que su novia es una joven de su grupo. Una Isabel que no quiere protagonismo y que no es una WAG típica. De hecho, ha cerrado sus redes sociales para no dar juego a posibles especulaciones o filtraciones.