Haaland pasea su amor por España: pillado en Marbella con su nueva novia

Noruega no se clasificó para el Mundial, por lo que Erling Haaland no está en Qatar. De hecho, el delantero ha disfrutado de unos días de vacaciones en Marbella y ha sido pillado con la que sería su nueva novia. El jugador del Manchester City fue visto y fotografiado paseando con la joven Isabel Haugseng Johansen, también futbolista de 18 años con la mantiene una relación desde hace varios meses según fuentes cercanas a Haaland.

Ella también es noruega y tras empezar con una amistad ambos empezaron un romance hace un tiempo. Prueba de ello es que Haaland, un enamorado de nuestro país, ha viajado con ella a Marbella, donde se compró una casa hace unos meses. Al delantero le encanta pasar sus vacaciones en la Costa del Sol, y esta vez lo ha hecho acompañado y ha sido fotografiado, de ahí el gran revuelo que se ha generado.

