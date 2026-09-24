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La Fundación Cofares ha celebrado su I Summit ‘Expertos en Salud’ bajo el título ‘Salud Mental y Acompañamiento Emocional desde la Farmacia’, en el marco del Día Mundial del Farmacéutico 2026. El acto se ha desarrollado en el auditorio de Welnia, su sede corporativa en Madrid, y ha contado con la apertura institucional de Eduardo Pastor, presidente de Cofares y su Fundación, junto a Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud.

La jornada se enmarca en un contexto en el que la salud mental y el bienestar emocional se han consolidado como uno de los mayores desafíos sociosanitarios. De hecho, según los datos actualizados del último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad, el 34% de la población española padece algún problema de salud mental.

Durante su intervención, Eduardo Pastor ha reivindicado el papel indispensable del ecosistema de Cofares en este ámbito: «Somos un pilar de cohesión social para el acceso equitativo a los tratamientos en todo el territorio. Además, contamos con una red de cerca de 12.000 socios cuyas farmacias actúan como espacios de salud seguros y primer punto de contacto con el sistema sanitario, lo que nos convierte en agentes esenciales para la detección precoz de problemas de salud mental».

Antes de dar paso al coloquio, el Summit ha centrado su atención en un colectivo que resulta imprescindible abordar cuando se habla de salud mental: los jóvenes. Para ello, se ha puesto en valor la alianza estratégica que la Fundación Cofares mantiene con Fad Juventud.

Fruto de esta colaboración, ambas entidades han diseñado una campaña conjunta que aprovecha la capilaridad del ecosistema de Cofares para acercar a la población los recursos y el apoyo que Fad Juventud ofrece a través de su servicio de orientación telefónica. «La atención al bienestar emocional está cada vez más presente en nuestra sociedad, pero el gran reto es pasar de las palabras a la acción acompañando a las personas y a las familias en su día a día», ha señalado Beatriz Martín Padura durante la apertura.

Un reto que exige una respuesta conjunta

Este I Summit ‘Expertos en Salud’ de la Fundación Cofares ha reunido a líderes del sector sanitario para debatir acerca de la situación actual de la salud mental en España y el papel que desempeña la farmacia comunitaria como punto de detección, orientación y acompañamiento. Así, ha contado con un panel de expertos titulado «Salud mental en la sociedad actual», en el que han participado Juan López-Belmonte, presidente de ROVI; Raúl Díaz-Varela, presidente de Kern Pharma; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; y Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP)=.

Durante el debate, los participantes han coincidido en que la salud mental requiere una visión integral que combine prevención, detección precoz, continuidad asistencial y apoyo a pacientes y familias.

Juan López-Belmonte (ROVI) ha apuntado que «la salud mental exige respuestas compartidas y trabajar en colaboración». Y ha agregado: «La cooperación entre administraciones, profesionales sanitarios, pacientes, comunidad científica e industria es esencial para construir un sistema más integrado y centrado en la persona».

Mientras, Raúl Díaz-Varela (Kern Pharma) ha indicado que «cuando hablamos de salud mental, muchos tratamientos son crónicos y su interrupción puede tener consecuencias tanto a nivel clínico como a nivel social”. “Por ello, desde Kern Pharma impulsamos medicamentos genéricos como herramienta clave para garantizar la continuidad terapéutica, ya que ayudan a que los pacientes puedan acceder y sostener sus tratamientos en el tiempo», ha señalado.

Por otro lado, Juan Abarca (HM Hospitales) ha expuesto que en HM Hospitales entienden que «la salud mental no puede abordarse de forma aislada». «Por eso hemos desarrollado un modelo asistencial integrado en el que Psiquiatría trabaja de manera coordinada con Neurología, Neuropsicología, Psicología Clínica, Neurofisiología y otras especialidades, cuando es necesario. Este enfoque multidisciplinar nos permite realizar una valoración más completa del paciente, identificar mejor los factores biológicos, psicológicos y sociales implicados para poder diseñar tratamientos más personalizados. Además, la incorporación de herramientas diagnósticas avanzadas y de terapias innovadoras está contribuyendo a mejorar la precisión diagnóstica y a ofrecer alternativas eficaces para pacientes con trastornos complejos o resistentes a los tratamientos convencionales. Estamos observando resultados en cuanto a una atención más integral, mayor coordinación profesional, una mejor experiencia para el paciente y una mayor capacidad para intervenir de forma temprana», ha indicado.

Finalmente, Andoni Lorenzo (FEP) ha afirmado que «hemos avanzado en la idea de situar al paciente en el centro, pero todavía existe una distancia importante entre escuchar al paciente y hacerle realmente partícipe de las decisiones». «En salud mental esto es especialmente relevante: necesitamos modelos en los que pacientes y asociaciones participen desde el diseño de los servicios y los programas asistenciales, incorporando de forma sistemática su experiencia y sus necesidades. La participación no debería limitarse a consultar al paciente, sino integrarlo como un agente más en la toma de decisiones», ha añadido.

De la respuesta reactiva a la acción preventiva

A modo de conclusión, y recogiendo las principales reflexiones del encuentro, Eduardo Pastor ha subrayado la necesidad de transformar el modelo de atención para pasar de una respuesta reactiva a una preventiva, eficiente y coordinada a nivel asistencial. Un cambio que, según ha destacado, cobra especial relevancia en el caso de los niños y jóvenes para poder actuar antes de que los problemas se cronifiquen.

Para lograr este objetivo, el presidente de Cofares y de su Fundación ha hecho hincapié en aprovechar las fortalezas conjuntas de la distribución farmacéutica y de la farmacia, recordando que la fórmula que ofrece el ecosistema de Cofares es clara y eficaz. «Desde Cofares y la Fundación queremos reivindicar nuestro papel en la mejora de la salud mental en España», ha concluido.

Con esta primera edición del Summit ‘Expertos en Salud’, la Fundación Cofares consolida un espacio de reflexión y colaboración orientado a promover soluciones compartidas ante los grandes retos sanitarios y sociales, situando a la farmacia como un aliado estratégico en el acompañamiento emocional de la población.